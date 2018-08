Quel film che rende giustizia a Cucchi | senza farne un santino

Grosso guaio a Chinatown : il film con Dwayne Johnson sarà un seQuel! : Penso ci sia una sola persona al mondo a poter interpretare Jack Burton, Dwayne non ci proverebbe mai. La storia sta prendendo una piega che ci piace molto, ma assicuro che non sarà un remake. ...

UN'ESTATE A BARCELLONA - RAI 1/ Tutto Quello che c'è da sapere sul film : trama e cast (oggi - 18 agosto 2018) : UN'ESTATE a BARCELLONA, il film in onda su Rai 1 oggi, sabato 18 agosto 2018. Nel cast: Sabine Postel, Sinja Dieks e Alejandro Muñoz, alla regia Dirk Regel. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 14:27:00 GMT)

‘Non aprite Quel bagagliaio’ - la storia da film horror capitata a J.J. Redick : il racconto è da pelle d’oca : J.J Redick protagonista di una disavventura a dir poco singolare. La stella dei Sixers catapultato in un film horror: un corpo nel bagagliaio, un autista sospetto e una scoperta da pelle d’oca New York City. Un uomo sale su un’auto a lui riservata, il guidatore gurdandolo bene in volto escalama “sei J.J. Redick?“. “Si“, la risposta. La stella dei Sixers era pronto per un viaggio tranquillo, un comune ...

La Guarimba Film Festival è tutto Quello che ti serve : ... dall'altro ci sono gli abitanti di un paesino calabrese che, in alcune circostanze, sentono messo in discussione il loro posto nel mondo, le loro sicurezze e, in un certo senso, le loro catene. ...

Agli Oscar 2019 un nuovo (contestato) premio : Quello al miglior film popolare : Gli Oscar 2019 sembrano ancora lontani, ma l’Academy è già al lavoro. E così, dopo l’ingresso di nuovi membri (anche italiani) e la rielezione di John Bailey (celebre direttore della fotografia) come presidente, ha espresso concretamente il suo desiderio di avvicinarsi al cinema più pop. Da qui l’introduzione, dal prossimo anno, dell’Oscar per il miglior film popolare: un modo per poter, finalmente, premiare anche quei ...

Power Rangers : la Hasbro sta sviluppando un seQuel del film. Quando lo vedremo? : Un sequel del film Power Rangers del 2017 si sta concretizzando con alla produzione la Paramount e la Hasbro . Il reboot live-action della Paramount ha incassato 142 milioni di dollari nel mondo e, anche se la primissima idea era di sviluppare addirittura sette sequel, i piani per i seguiti saranno più contenuti. Power Rangers 2 però sembra proprio essere in fase di sviluppo: il ...

Robert Redford annuncia il ritiro dalle scene dopo 60 anni di carriera : “Quello in uscita è il mio ultimo film” : Robert Redford dice addio alle scene. A 81 anni, l’attore ha annunciato il suo ritiro e ha detto che The Old Man and The Gun è il suo ultimo film. In un’intervista a Entertainment Weekly ha detto di voler tener fede a quanto aveva già ipotizzato nel 2016: “Mai dire mai – ha commentato nell’intervista – ma sono giunto alla conclusione che questo sarà l’ultimo film in termini di recitazione e poi mi ...

QuelLA SPORCA DOZZINA/ Su Rete 4 il film con Lee Marvin (oggi - 5 luglio 2018) : QUELLA SPORCA DOZZINA, il film in onda su Rete 4 oggi pomeriggio alle ore 15,40. Nel cast figurano tra gli altri Lee Marvin e Ernest Borgnine, alla regia Robert Aldrich. (Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 05:41:00 GMT)

Pozzallo - il film di Quelle ore in mare aspettando i soccorsi : Potrebbero essere più di quattro i migranti annegati per raggiungere le navi italiane che li stavano monitorando. Della loro morte risponderanno gli undici scafisti, fermati ieri dalla procura di ...

QuelLI DELLA SAN PABLO - RAI MOVIE/ Info streaming sul film con Steve McQueen (oggi - 14 luglio 2018) : QUELLI DELLA San PABLO, il film in onda su Rai MOVIE oggi, sabato 14 luglio 2018. Nel cast: Steve McQueen e Richard Attenborough, alla regia Robert Wise. Il dettaglio DELLA trama.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 20:47:00 GMT)

DOWNTON ABBEY - IL FILM/ La serie inglese sbarca al cinema : sarà un seQuel? : E alla fine il FILM di DOWNTON ABBEY ci sarà. La serie inglese sbarca al cinema ma sarà un sequel oppure una storia a sè? Ecco i primi dettagli sul progetto(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 14:01:00 GMT)

Musica : Rovazzi torna con ‘Faccio Quello che voglio’ e sogna un film : Milano, 11 lug. (AdnKronos) – “Scusate se sono sparito per un po’, ma volevo fare le cose un po’ meglio”. Fabio Rovazzi torna sulle scene con un nuovo singolo, ‘Faccio quello che voglio’, in uscita venerdì 13 luglio, ma guarda al cinema: “Il mio sogno è fare un film scritto e diretto da me”. Il videoclip del brano, che ha tutti gli ingredienti per diventare il prossimo tormentone ...

La nuova stagione di Glow e Quella di Mr. Robot. E poi il nuovo film di Lucy Liu prodotto da Netflix - : Glow è una piccola chicca con un tono di commedia che ha il principale merito di aver portato alla ribalta Marc Maron, standup comedian di cui Netflix ha diversi spettacoli a catalogo, che dà al suo ...