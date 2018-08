Quattro persone si perdono in Valsassina | recuperate dal soccorso alpino

Diciotti - presunti scafisti a bordo della nave : fermate Quattro persone : La Polizia sta eseguendo quattro decreti di fermo nei confronti di tre cittadini egiziani e di uno del Bangladesh, ritenuti i presunti scafisti che hanno condotto l’imbarcazione con a bordo gli immigrati poi soccorsi dalla Diciotti e quindi sbarcati in Sicilia. Tra i reati contestati, anche quello di violenza sessuale.Continua a leggere

Migranti - Quattro anni in servizio e oltre 38 mila persone soccorse : i numeri della nave Diciotti : Ha navigato tanto da coprire per ben quattro volte il giro del Mondo. Nell'estate del 2014 nave Diciotti ha preso parte all'isola del Giglio alle operazioni di rigalleggiamento della nave da crociera ...

Viterbo : Polstrada : Quattro persone denunciate per guida in stato di ebbrezza e uso di droga : Gli uomini della Polizia di stato della Sezione Polizia Stradale di Viterbo e dei Distaccamenti di Tarquinia e Monterosi, durante lo scorso fine-settimana, hanno denunciato 4 persone per guida in ...

Legionella - salgono a Quattro le vittime a Bresso - 52 le persone infette. Task force al lavoro sulla fonte del contagio : Sale a quattro il numero di persone morte a causa della Legionella a Bresso, nel milanese. L’ultimo decesso è di venerdì sera: un uomo di 89 anni è deceduto all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo dove era stato ricoverato dopo aver contratto il batterio. Le altre vittime risalgono al 23-26 luglio, quando due anziani erano deceduti nell’arco di 48 ore, per le complicanze causate dal contatto con il pericoloso batterio, e il ...

WhatsApp - aggiornamento in arrivo : chiamate di gruppo fino a Quattro persone : WhatsApp è sicuramente l'applicazione di messaggistica più utilizzata a livello mondiale. Grazie a tutte le novita' introdotte dai vertici della piattaforma, l'app si è guadagnata il primato in questo campo. Molti sono gli utenti che si collegano giornalmente sull'applicazione per comunicare con amici e parenti. OItre ad inviare messaggi, si possono anche inviare foto, video, effettuate chiamate e videochiamate. Non molte ore fa, i vertici ...

India - Quattro milioni di persone senza cittadinanza : rischio espulsione di massa. “Discriminazione - un terzo è musulmano” : quattro milioni di persone, nello stato nord-orientale di Assam in India, hanno scoperto di essere “invisibili“. Dopo la pubblicazione dell’aggiornamento del National Register of Citizen – il registro dei cittadini – milioni di famiglie hanno scoperto di esserne escluse, perdendo di fatto la cittadinanza e i diritti a questa legata: rischiano ora l’espulsione. Stando alla legge Indiana solo coloro che possono ...

Truffa su contributi agricoli erogati dall'ARCEA Calabria - Quattro persone indagate nel cosentino : CASSANO ALLO IONIO , COSENZA, - I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Sibari, in esecuzione di un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca anche per equivalente, emesso dal G.I.

L’India vuole togliere la cittadinanza indiana a Quattro milioni di persone : Tutti abitanti dello stato di Assam: secondo i critici è una mossa per colpire i musulmani, appoggiata dal governo nazionalista di Modi The post L’India vuole togliere la cittadinanza indiana a quattro milioni di persone appeared first on Il Post.

Svizzera - aereo da turismo si schianta sulle Alpi : muoiono Quattro persone : L'incidente è avvenuto nelle vicinanze del confine italiano. Non si conosce ancora la nazionalità delle vittime.Continua a leggere

Sbaglia pedale e investe Quattro persone - donna muore in ospedale FOTO : Sbaglia pedale e investe quattro persone, donna muore in ospedale Le cause sono ancora incerte, ma è da escludere un gesto volontario. Forse una distrazione, una manovra Sbagliata, un malore alla ...

13enne morta a Latina : indagate Quattro persone Sara Francesca Basso non ce l'ha fatta. Deceduta nella notte la ragazzina che si trovava in vacanza con la famiglia. : La 13enne morta a Latina non ce l’ha fatta: è spirata dopo la corsa in ospedale e l’intervento dei soccorsi. Per la morte di Sara Francesca Basso, originaria di Morolo in provincia di Frosinone, sono state iscritte nel registro degli indagati quattro persone. Il reato è omicidio colposo, per ora solo un’ipotesi per poter effettuare i dovuti approfondimenti. Sara Francesca Basso è stata aspirata da un bocchettone della piscina ...

Quattro persone sono morte nelle proteste ad Haiti contro l’aumento del prezzo del carburante : Quattro persone sono morte negli scontri e nelle proteste organizzate ad Haiti contro la decisione del presidente Jovenel Moise di aumentare il prezzo del carburante. Le proteste, che vanno avanti da tre giorni, chiedono le dimissioni del presidente Moise; in alcuni The post Quattro persone sono morte nelle proteste ad Haiti contro l’aumento del prezzo del carburante appeared first on Il Post.

Fortunata Fortugno vittima di un agguato mafioso - fermate Quattro persone : vittima innocente di un agguato in puro stile mafioso. A tre mesi di distanza dal suo omicidio, hanno un nome e un volto gli assassini di Fortunata Fortugno, la 48enne reggina uccisa nel marzo scorso ...

Niccolò Bettarini - Quattro persone fermate per l'aggressione : Sono state fermate quattro persone per l'aggressione a Niccolò Bettarini, il figlio 19enne dell'ex...