Quarta tappa della Vuelta 2018 | da Vélez- Málaga ad Alfacar

VIDEO Vuelta a España 2018 - gli highlights della Quarta tappa. Simon Yates stacca tutti - Fabio Aru si difende : Oggi non si è scherzato alla Vuelta a España 2018, nella quarta tappa odierna: 161 km da Vélez-Málaga a Alfacar. Sierra de la Alfaguara. Primo vero arrivo in salita, sul quale si è imposto lo statunitense Benjamin King (Dimension Data), il più forte della fuga di giornata. Gruppo che si è dovuto accontentare della lotta per la classifica generale: comunque molto spettacolare. Simon Yates ha acceso la modalità Giro d’Italia, scattando in ...

Vuelta a España 2018 : arriva la fuga nella Quarta tappa - vince Benjamin King. Simon Yates subito all’attacco : Si inizia a far sul serio alla Vuelta a España 2018, è andata in scena oggi la quarta tappa: 161 km da Vélez-Málaga a Alfacar. Sierra de la Alfaguara. Primo vero arrivo in salita, sul quale si è imposto lo statunitense Benjamin King (Dimension Data), il più forte della fuga di giornata. Gruppo che si è dovuto accontentare della lotta per la classifica generale: comunque molto spettacolare. Simon Yates ha acceso la modalità Giro d’Italia, ...

Vuelta a España 2018 - Quarta tappa Vélez-Malaga-Sierra de la Alfaguara. Arrivo in salita con punte all’11%! : quarta tappa per la Vuelta a España 2018, quello di oggi sarà il primo test decisivo per gli uomini di classifica. Infatti sull’Arrivo in salita odierno assisteremo ad un primo vero e proprio scontro diretto tra gli scalatori. PERCORSO Si parte da Vélez-Málaga e i primi 50 km sono tutti in falsopiano. Poi inizia la lunga salita dell’Alto de la Cabra Montes, 15 km con una pendenza media attorno al 7%. La strada continuerà poi a salire ancora per ...

BinckBank Tour 2018 : capolavoro di Jasper Stuyven da finisseur nella Quarta tappa : Doveva essere volata, invece la Trek-Segafredo con il proprio capitano Jasper Stuyven è riuscita a far saltare il banco. Il belga si aggiudica la quarta tappa del BinckBank Tour 2018, partita da Blankenberge e giunta in quel di Ardooie dopo 165.5km. Una splendida azione da finisseur per il corridore 26enne, al quarto successo della carriera. Corsa che porta fortuna al belga: anche lo scorso anno si aggiudicò una tappa in terra Olandese. Resta ...

Binck Bank Tour 2018 - Taco van der Hoorn vince la Quarta tappa in fuga! Matej Mohoric nuovo leader : Taco van der Hoorn ha vinto la terza tappa del Binck Bank Tour 2018 (ex Eneco Tour), 166 chilometri da Aalter ad Anversa. L’olandese della Roompot-Nederlandse Loterji era uno dei fuggitivi della prima ora e nell’ultimo chilometro è riuscito ad allungare sui compagni di fuga Maxim Vantomme (belga della WB-Veranclassic-Aqua Protect), Sean De Bie (belga della Veranda’s Willems-Crelan) e Matej-Mohoric (sloveno della Bahrain Merida) ...

Sci d’erba - conclusa la Quarta tappa dell’evento ‘Talento Verde’ : tutti i risultati : quarta tappa del circuito “Talento Verde” a Levico, tutti i risultati di questo atteso appuntamento Anche quest’anno nella settimana di ferragosto lo Sci club Levico ha proposto l’ormai tradizionale appuntamento internazionale con lo sci d’erba giovanile, in una tre giorni andata in scena sulle collaudate piste di Malga Rivetta (Lavarone), dove si sono affrontati sciatori di tutte le età suddivisi in varie categorie per tre ...

