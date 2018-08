PSG | c' è l' accordo per un difensore del Bayern ma

N'Zonzi alla Roma/ Ultime notizie - accordo col calciatore ma non col Siviglia : si inserisce il PSG : Steven N'Zonzi alla Roma , le Ultime notizie : accordo col calciatore ma non con il Siviglia . E attenzione alla concorrenza di Paris Saint Germain e Monaco(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 16:19:00 GMT)

Milan - colpo di scena : Bonucci-PSG - accordo raggiunto! : Bonucci-PSG- accordo raggiunto tra il PSG e Leonardo Bonucci per il passaggio in terra francese del difensore rossonero. Questo ciò che riportano i colleghi di “TuttoMercatoWeb.com“. Un accordo totale tra il giocatore e il club parigino, ora resterà da valutare la potenziale fumata bianca tra il PSG e il Milan. SACRIFICATO ILLUSTRE Per la rinascita […] L'articolo Milan, colpo di scena: Bonucci-PSG, accordo raggiunto! proviene ...