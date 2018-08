PS5 e la prossima Xbox? La prima ondata di esclusive e il tempismo del lancio

Secondo Asobo Studio PS5 e la prossima Xbox integreranno meglio la realtà virtuale e la tecnologia Ray Tracing : PS4 e Xbox One, con le loro versioni "mid gen", PS4 Pro e Xbox One X, hanno davanti ancora qualche anno, ma già da un po' di tempo giocatori e addetti ai lavori si stanno interrogando sulle prossime console targate Sony e Microsoft, PS5 e Xbox "Scarlet".Cosa dobbiamo attenderci dalle nuove macchine? Al momento non si può dare una risposta ufficiale a questo quesito, ma le aspettative degli sviluppatori possono comunque risultare molto ...

"Il 4K e i 60fps non dovrebbero essere dati per scontati con PS5 e la prossima Xbox" : La prossima generazione di console è lontana, al massimo, due o tre anni. Microsoft ha iniziato a lavorare sulla prossima Xbox (nome in codice Xbox Scarlett), e Sony anche si sta preparando per concludere il ciclo di vita di PS4, tutti gli occhi cominciano a rivolgersi al futuro e a cosa potrebbe riservarci in particolare in termini di hardware.L'aspettativa che appare come la più ovvia riguarda la risoluzione 4K e il frame-rate di 60fps, la ...

Lo studio dietro Final Fantasy XV al lavoro su una nuova IP per PS5 e la prossima Xbox : Luminous Productions (Final Fantasy XV) è alla ricerca di nuovi collaboratori per lavorare ad una nuova IP sulla prossima generazione di console.Come riporta Gamepur, l'annuncio è apparso su una piattaforma giapponese chiamata Creative Village e parla di un titolo AAA per console, un gioco di grandi dimensioni e di livello mondiale, di cui tutti sentiranno parlare. Questo vuol dire che gli sviluppatori stanno cercando di potenziare il Luminous ...

La prossima Xbox verrà rilasciata prima di PS5 - secondo Michael Pachter : Microsoft è riuscita a stupire tutti durante il suo ultimo E3, specialmente quando è stato annunciato che si sta già lavorando sulla prossima generazione di Xbox. Il famoso Michael Pachter, analista di Wedbush Securities ha affermato durante un'intervista con Gamingbolt, che Microsoft lancerà la nuova Xbox prima della next-gen Sony:"Penso che Microsoft intenda lanciare (la nuova Xbox) prima di Sony e sono altrettanto convinto che la nuova Xbox ...