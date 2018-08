Protezione Civile Livorno | inchiesta sul metodo dell’ex capo | “Bandi su misura e

LIVORNO COME L’AQUILA : “BRINDISI PER ALLUVIONE”/ Arrestato ex capo Protezione Civile - imprenditori indagati : Protezione Civile, appalti truccati e costi gonfiati: 2 arresti. Ultime notizie, l'intercettazione shock: "Brinderemo all'alluvione". Indagata una terza persona(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 18:42:00 GMT)

Livorno - appalti truccati sulla Protezione Civile : due arresti. Un imprenditore al telefono : “Brinderemo all’alluvione” : Cin cin. L’estate era finita da un pezzo e già cominciava il freddo: Livorno non aveva ancora finito di piangere i suoi morti, cercava le forze per ripartire, i soldi per ricostruire, le parole per incoraggiare chi aveva perso tutto. Eppure c’era chi aveva voglia di far tintinnare i bicchieri. “Brinderemo all’alluvione” diceva al telefono l’imprenditore sicuro dell’appalto del Comune. Una frase che torna ...

Livorno - inchiesta sulla Protezione Civile. Al telefono dicevano : “Brinderemo all’alluvione” : A Livorno come a L’Aquila per il terremoto, al telefono c’era chi si diceva pronto a brindare per l’alluvione del settembre 2017: “Ci siamo allarmati quando da alcune intercettazioni abbiamo sentito dire da alcuni imprenditori ‘Brinderemo all’alluvione'”. Lo ha detto il capo della squadra mobile di Livorno Salvatore Blasco illustrando con il questore Lorenzo Suraci le indagini dirette dalla procura che hanno portato ...

