Pronto soccorso troppo pieno | mandate via ambulanze | Pettinari | Si concretizzano le

Disturbi dell’alimentazione e della nutrizione : dal Ministero della Salute una guida in Pronto soccorso e per le famiglie : Un percorso specifico, un vero e proprio “codice lilla”, per aiutare gli operatori sanitari ad accogliere i pazienti in Pronto soccorso e avviarne da subito il giusto cammino terapeutico. Ma anche raccomandazioni specifiche ai familiari per renderli consapevoli delle forme di disagio, soprattutto iniziale e a volte nascosto, dei loro parenti, che può sfociare in gravi problemi sanitari. I Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione sono ...

Ospedale del Mare - il Pronto soccorso sarà attivo dal 15 settembre : Confermata la data di apertura del pronto soccorso, Psa, dell'Ospedale del Mare a Napoli per il 15 settembre prossimo. È quanto è emerso da una riunione svoltasi oggi nella sede della Giunta regionale,...

La dottoressa del Pronto soccorso e il post shock su Facebook : "I migranti andrebbero annegati al largo" : I migranti "andrebbero annegati al largo": a scriverlo su Facebook una dottoressa in servizio al Pronto Soccorso dell'ospedale di Spoleto. La notizia è riportata dal Messaggero sulle pagine locali. ...

“I migranti andrebbero annegati al largo”. Post choc della dottoressa del Pronto soccorso su Facebook. Il caso : Messaggio choc di una dottoressa italiana. Il medico Gloria – questo il nome di battesimo del dirigente finito sotto accusa – ha pensato bene di parlare con toni che mettono in imbarazzo l’Asl di Spoleto dell’emergenza migranti in un gruppo Facebook di cui fanno parte circa 38mila medici di professione. Le segnalazioni del web non sono passate inosservate: molti medici si sono dissociati senza riserve e, con una rapida ...

Soccorso da Usa - Russia e Cina Pronto l'acquisto di Btp. Esclusivo : In attesa della prevista mazzata delle agenzie di rating sull'Italia e della fine del QE della Banca Centrale Europea, il governo non resta con le mani in mano. Anzi, si sta muovendo a tutto campo per costruire una rete internazionale extra-Ue di salvataggio dei conti pubblici... Segui su affaritaliani.it

Casabianca/Lido San Tommaso. Investito sulla SS16 - giovane ricoverato al Pronto soccorso : è grave : Brutto incidente nella notte sulla SS16, nel tratto compreso tra Casabianca e Lido San Tommaso. Intorno alle 2, infatti, un giovane di origine straniera che stava camminando lungo la strada è stato ...

Clelia muore a 8 mesi al Pronto soccorso : i medici hanno cercano di rianimarla per 50 minuti : Clelia aveva 8 mesi ed è morta al pronto soccorso dell'ospedale di Merate, Lecco,: per cinquanta minuti i medici hanno cercato in tutti i modi di far battere di nuovo il suo cuore, ma alla fine hanno ...

“È in ospedale”. Paura per Federica Benincà - finita al Pronto soccorso : Una notizia che ha iniziato a fare il giro del web in queste ore, preoccupando non poco i tanti fan di Uomini e Donne sparsi per l’Italia, allarmati dalla notizia che uno dei volti noti della storica trasmissione condotta da Maria De Filippi era alle prese con dei problemi di salute che l’avevano portato addirittura in ospedale. Nello specifico, l’annuncio arrivato sui social è quello di un malore accusato da Federica ...

Si finge deputato per saltare la fila al Pronto soccorso ma la polizia lo smaschera : Ha insistito con infermieri e con il 113 per passare davanti a tutti ma gli agenti hanno voluto vederci chiaro: ecco chi era...

Napoli - Ospedale Pellegrini : infermiera aggredita/ Donna è stata trascinata per i capelli nel Pronto soccorso : Napoli, Ospedale Pellegrini: infermiera aggredita. La Donna di 41 anni è stata trascinata per i capelli all'interno del pronto soccorso e le è stata data una prognosi riservata di 15 giorni.(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 00:45:00 GMT)

Al Pronto soccorso di Bolzano anziani in coda per ore : Bolzano . «Se si ha la sfortuna di avere bisogno dei servigi, da vecchi residenti, del Pronto soccorso dell'ospedale San Maurizio, si rimane basiti». Inizia così la lettera di Andrea Felis, ispettore ...