Profughi Diciotti - "torture e venduti" : E' quanto raccontano molti dei Profughi eritrei che erano a bordo della nave Diciotti e sono ora ospitati nel centro 'Mondo migliore' a Rocca di Papa. In queste ore emergono dalle interviste ...

I Profughi della Diciotti tappa a Messina prima dell'accoglienza definitiva : Il piano è stato concordato in un vertice tra Viminale e Cei. Un centinaio andrà nel centro religioso 'Mondo migliore' di Rocca di Papa, nei castelli romani -

Risolto il caso Diciotti : Profughi a terra - accolti da Albania - Irlanda e chiesa : Terminata dopo quasi due settimane l'odissea dei 150 migranti. Contro l'operato del governo interviene la Cei: 'non si deve fare politica sulla pelle dei poveri' -

Primi sbarchi dalla Diciotti. A terra 13 migranti per motivi di salute. Altri 20 Profughi saranno accolti dall'Albania : L'ordine di sbarco arriva dalle autorità sanitarie. Altre 4 donne cui pure era stato dato il via libera sono rimaste a bordo per non separarsi dai familiari. Salvini fa sapere che si sta sondando la ...

Diciotti - Moavero : “Albania accoglierà 20 migranti”. Tirana : “Ieri i Profughi eravamo noi” : Il ministro degli Esteri Moavero ha annunciato che l'Albania accoglierà 20 migranti della nave Diciotti: "Un segnale di grande solidarietà e amicizia molto apprezzato dall'Italia", scrive. 4 donne, tra i 17 profughi segnalati per le condizioni mediche a rischio, non sono scese dall'imbarcazione per rimanere a bordo con i familiari.Continua a leggere

DICIOTTI - SALVINI : "VERIFICHE PER VERI Profughi"/ Ultime notizie migranti - ipotesi reato sequestro di persona : DICIOTTI, niente accordo in Europa: Conte, "ipocrisia Ue". Di Maio dopo il no alla condivisione dell'accoglienza dei migranti minaccia il taglio dei fondi. Bruxelles, Italia rischia sanzioni(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 14:32:00 GMT)

Diciotti - Salvini : 'Verifiche sulla nave per trovare Profughi veri' : "Sto valutando la possibilità di fare procedure di identificazione e riconoscimento per individuare profughi veri, che sono la minoranza, dai finti profughi prima ancora che le persone sbarchino". Lo ...

A bordo della nave Diciotti i Profughi rifiutano la colazione : Catania, 24 ago., askanews, - Cresce l'insofferenza dei migranti a bordo della nave Diciotti da cinque giorni ormeggiata al porto di Catania. Stamani i 150 profughi stipati sul ponte della nave della ...

Caso Diciotti - eritrei in fuga dalla tortura. Il ministro aveva promesso : guanti bianchi per i Profughi : La stessa liceità o meno d'una politica muscolare sulla immigrazione che raccoglie di qua applausi e di là sgomento passa in secondo piano davanti al tema di oggi: i rifugiati hanno diritto o no a ...

Diciotti - ONU e OIM in pressing sul Governo italiano : Fate sbarcare i Profughi : Teleborsa, - L' Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati , UNHCR , e l' Organizzazione Internazionale per le Migrazioni , OIM , "esortano il Governo italiano a consentire ai rifugiati e migranti ...

Nave Diciotti - l'asse Quirinale-Palazzo Chigi sblocca lo sbarco. Indagati due Profughi : Teleborsa, - Dopo una lunga telefonata tra il Capo dello Stato Mattarella e il Premier Conte, è finita ieri sera l'odissea dei 67 migranti a bordo della Nave Diciotti ormeggiata nel porto di Trapani. ...