Profughi della Diciotti "torturati e venduti". Scontro fra manifestanti davanti al centro accoglienza di Rocca di Papa : È quanto raccontano molti dei Profughi eritrei che erano a bordo della nave Diciotti e sono ora ospitati nel centro Mondo migliore di Rocca di Papa. In queste ore emergono dalle interviste rilasciate ...

I Profughi della Diciotti tappa a Messina prima dell'accoglienza definitiva : Il piano è stato concordato in un vertice tra Viminale e Cei. Un centinaio andrà nel centro religioso 'Mondo migliore' di Rocca di Papa, nei castelli romani -

Sbarcati i 137 Profughi della Diciotti. Accoglienza da Albania - Irlanda e Cei : Nella notte è giunta al termine l'odissea dei migranti, soccorsi oltre 10 giorni fa. Un centinaio sarà accolto da strutture della chiesa, altri quaranta da Irlanda e Albania. 'Non si può fare politica ...

A bordo della nave Diciotti i Profughi rifiutano la colazione : Catania, 24 ago., askanews, - Cresce l'insofferenza dei migranti a bordo della nave Diciotti da cinque giorni ormeggiata al porto di Catania. Stamani i 150 profughi stipati sul ponte della nave della ...

L'allarme dell'equipaggio: "A bordo ci sono persone ferite, una donna incinta e le razioni di cibo e acqua sono in esaurimento".

I 67 migranti a bordo della Diciotti non possono sbarcare : due Profughi indagati : I 67 migranti stanno bene, come ha riferito un medico salito a bordo della Diciotti. Ma le organizzazioni umanitarie hanno lanciato un appello: "Chiediamo l'autorizzazione allo sbarco per tutte le persone a bordo, a partire dai minori e persone vulnerabili, e l'erogazione per tutte le persone a bordo di generi di prima necessità". Colle segue la vicenda.Continua a leggere

La Procura della Repubblica di Trapani ha iscritto nel registro degli indagati due profughi presenti a bordo del rimorchiatore Vos Thalassa. L'accusa nei confronti del sudanese Ibrahim Bushara e del ...

Il questore della Camera Edmondo Cirielli : “I Profughi che scappano dalla guerra sono disertori” : Per il questore della Camera e dirigente nazionale di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli, i migranti che scappano dalle guerre non sarebbero veri profughi ma disertori della Patria e pertanto finti migranti: "Non possiamo accogliere delinquenti stranieri. E finiamola con la storia della fuga dalla guerra. Gli immigrati che commettono reati sono solo dei delinquenti. E non scappano da nessun conflitto. Ma se anche fosse, per noi sarebbero ...

A bloccare l'accordo per la ricollocazione dei migranti della nave Lifeline sarebbe il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer, che ha impedito finora alla Germania di partecipare all'intesa e ...

