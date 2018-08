Post contro migranti | il medico di Spoleto si difende | “Non l’ho scritto io | ero a una

Medico - no scritto Post contro migranti : ANSA, - SPOLETO, PERUGIA,, 28 AGO - "Di sicuro quel post non l'ho scritto io": si difende la dottoressa del pronto soccorso di Spoleto finita nella bufera per quanto scritto contro i migranti in un ...

Stadio Ezio Scida. Sindaco Pugliese : risPosta “preventiva” del Ministero singolare e preoccupante. Ma ripeto - il Crotone giocherà all’Ezio Scida contro il Foggia : La massiccia manifestazione fatta dai tifosi e non solo perché l’Ezio Scida non chiuda i battenti come vorrebbe la sopraintendenza

Tutti contro Dazn : pioggia esPosti all’Antitrust ed alla Lega - si muovono le associazioni dei consumatori! : Dazn sta creando il caos, la rivoluzione paventata sta provocando più scompiglio che reali vantaggi per gli utenti, trovatisi a pagar di più per un prodotto non idoneo “Segnale in ritardo, interruzioni e immagini sgranate. Anche la seconda giornata ha confermato, purtroppo, i tanti problemi che affliggono il servizio di Dazn, la nuova piattaforma televisiva necessaria per vedere alcune partite di serie A”. Il Codacons dà il via ...

Controlli sui funghi - nuovamente attivo a Oristano l'Ispettorato micologico - SardiniaPost.it : nuovamente operativo l' Ispettorato micologico , un servizio che il Sian , Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione, della Ats-Assl di Oristano mette gratuitamente a disposizione dei ...

Consigliera Pd pubblica un Post contro Salvini e viene insultata : 'Spero che violentino te e le tue figlie' : La Segreteria metropolitana del PD, si legge, "condanna fermamente la violenza che a più riprese viene rivolta sui social a chiunque non sposi la politica della Lega e di Salvini. Oggi con le minacce ...

Un Posto al Sole Anticipazioni martedì 28 agosto 2018 : duro scontro tra Elena e Marco : La Giordano, già tesa per il processo imminente contro Enriquez, deve affrontare il ritorno di Marco che si fa sempre più insistente.

Calcio sul web : dopo il doppio flop partono i primi esPosti contro Dazn : Aidacon Consumatori è l?associazione diventata in queste settimane paladino della battaglia contro i disservizi televisivi. Anche ieri, domenica, centralino tempestato di lamentele da...

Diciotti - Di Maio : "Salvini resti al suo Posto. Ma no allo scontro coi pm" : 'Fuori la politica dalle aule di giustizia - ha detto il vicepremier - In Italia ci sono 4 milioni di processi arretrati e indagano un ministro che difende i confini e difende i diritti degli ...

Diciotti - Di Maio : "Salvini resti al suo Posto. ?Ma no allo scontro coi pm" : Di Maio sostiene il collega di governo. Ma non troppo. Che tra i due sul caso Diciotti ci fosse sintonia non è un mistero, lo hanno ripetuto più volte. Eppure il grillino ha dovuto fare i fronti in questi giorni con la fronda interna che vede in Roberto Fico la sua guida. L'anima sinistra del Movimento scalpita per una posizione sull'immigrazione che ritengono troppo prona all'irruenza leghista. Ecco il perché di quella telefonata di ieri sera ...

Nave Diciotti : duro Post di Miccihè contro Salvini : Il Presidente dell’Assemblea Regionale siciliana Gianfranco Miccichè sulla vicenda della Nave Diciotti non usa mezzi termini nei confronti del Ministro degli Interni Matteo Salvini. Il forzista siciliano utilizza parole forti attraverso un post pubblicato sul suo canale social. Il contenuto è un contenitore di insulti nei confronti del vice premier. Nave Diciotti, Miccichè al vice Premier: “Non sei razzista, sei solo ...

Scontro Fico-Salvini - Buffagni (M5S) : “Al Posto del Presidente della Camera avrei fatto una telefonata prima dell’uscita pubblica” : Stefano Buffagni (M5S) collegato con la trasmissione InOnda (La7) commenta le dichiarazioni del Presidente Roberto Fico sul caso della nave Diciotti: “Credo che Roberto Fico abbia la libertà in questo Paese, in quanto terza carica dello Stato, di dire ciò che pensa. Io forse avrei fatto una telefonata prima di fare l’uscita pubblica, però ognuno fa quello che ritiene” L'articolo Scontro Fico-Salvini, Buffagni ...