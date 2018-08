Post choc | legale dottoressa | Non l' ha scritto lei

“I migranti andrebbero annegati al largo”. Post choc della dottoressa del Pronto Soccorso su Facebook. Il caso : Messaggio choc di una dottoressa italiana. Il medico Gloria – questo il nome di battesimo del dirigente finito sotto accusa – ha pensato bene di parlare con toni che mettono in imbarazzo l’Asl di Spoleto dell’emergenza migranti in un gruppo Facebook di cui fanno parte circa 38mila medici di professione. Le segnalazioni del web non sono passate inosservate: molti medici si sono dissociati senza riserve e, con una rapida ...

GIANNI MORANDI INGRASSATO : FOTO CHOC/ Lo scatto Post vacanza - il ritorno a casa e l'ironia dei followers : GIANNI MORANDI, la FOTO CHOC sui social visibilmente INGRASSATO scatena le reazioni dei fan. C'è chi mette in dubbio la veridicità dello scatto e chi ci casca in pieno!(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 16:08:00 GMT)

"Toccate Salvini e veniamo a prendervi a casa" - il Post choc : "Messaggio da parte della Lega Abruzzo: se toccate il Capitano vi veniamo a prendere sotto casa... occhio!". E' l'avvertimento postato su Fb da Giuseppe Bellachioma , segretario regionale della Lega ...

MORBILLO - CASI IN AUMENTO IN TUTTA EUROPA/ Persone contagiate - Italia al settimo Posto nella classifica choc : Aumentati del 400% i CASI di MORBILLO in EUROPA, l'Italia al settimo posto della classfica dei paesi più colpiti, guidata dall'Ucraina. Allarme dell'Organizzazione mondiale della sanità(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 13:02:00 GMT)

Foto-choc - Burioni 'ostaggio' Br Il Pd : 'Intervenga la polizia Postale' : Dopo l'invettiva di ieri della mamma 'no-vax', oggi un nuovo attacco - questa volta via web - al virologo Roberto Burioni. Su Twitter, infatti, viene pubblicato un fotomontaggio di Burioni ...

“Ti prego svegliati”. Choc in vacanza - sul Posto i carabinieri : Avevano scelto l’Italia come meta di vacanza. La spiaggia di Lignano Sabbiadoro una delle località più belle dell’Adriatico. Si erano stabiliti in un camping in mezzo al verde lontano dal caos. Dovevano essere giorni indimenticabili per una coppia austrica e purtroppo per l’uomo lo saranno per sempre. Erano da poco passate le 5 quando si è svegliato e si è accorto che la moglie accanto a sé non respirava più. L’uomo, sotto Choc, ha ...

“Correte presto!”. Quando carabinieri e 118 arrivano sul Posto si trovano davanti una scena orribile. Un paese sotto choc : Nessun testimone. Nessuno che potesse intervenire o fermare la follia dell’uomo. La tragedia si è consumata sul terreno della coppia, sposata da cinquant’anni e che, tra alti e bassi, sembrava aver raggiunto un’armonia invidiabile. Eppure ieri sera, la scena che si è presentata agli occhi di un parente della coppia che era andato a trovarli è stata raccapricciante: entrambi erano morti. L’uomo ha chiamato i carabinieri che, a loro volta, ...

"Daisy? Colpa sua". Il Post choc del piddino su Salvini : "Finisce a testa in giù" : ... poi non contento lo minaccia di morte!?! - ha scritto su Facebook - Ma dove siamo arrivati? Che schifo di politica! Scandaloso! Che il PD fosse alla frutta ci era già chiaro, ma se questi sono i ...

Casinò di Campione fallito : choc nel paese/ Ultime notizie - 492 Posti di lavoro a rischio : le ragioni del crac : Casinò di Campione fallito: la sentenza del tribunale di Como. Ultime notizie, troppi i 130 milioni di debiti accumulati negli ultimi anni, nominti tre curatori fallimentari(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 14:26:00 GMT)

Drogare tutti gli italiani per guarirli dal razzismo : la proPosta choc del dirigente del Cnr : E arriva sulle colonne web di Wired, dove si può leggere il suo articolo 'Come si possono combattere razzismo e xenofobia con la scienza?' molto critico nei confronti, soprattutto, del leader della ...

SAVIANO CHOC : “SALVINI - TI ECCITANO BIMBI MORTI IN MARE?/ RisPosta del Ministro : “una carezza e una querela” : Roberto SAVIANO contro Matteo Salvini, ultimo attacco CHOC: "ti ECCITANO vedere i BIMBI MORTI in MARE?". Caso Open Arms e foto migranti annegati: "Ministro Malavita, assassino!"(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 20:57:00 GMT)