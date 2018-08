Porto Genova - disagi per crollo Ponte Morandi. Assoporti : "Ridurre tasse ancoraggio e accise" : "L'evento disastroso sta creando gravi problemi anche all'economia genovese, in particolare il Porto di Genova, scalo fondamentale per i collegamenti marittimi nazionali, che si trova in una ...

Genova - Federico in zona rossa con 130 kg di focaccia : Porto felicità - : Il 51enne genovese, dopo il crollo del ponte Morandi, ha deciso di rinunciare alle ferie e darsi da fare per aiutare i suoi concittadini consegnando ogni giorno focaccia a soccorritori e operai. I ...

Genova - Martina : governo valuti Zona economica speciale al Porto : Genova,, askanews, - "Noi non abbiamo tutte le risposte ma abbiamo proposto una Zona economica speciale per il porto di Genova. Il governo è pronto a dire di sì a questa proposta? Ci lavoriamo insieme ...

Onorato : con controesodo Porto di Genova ha vinto sua prima sfida : Milano, 23 ago., askanews, - 'Il porto di Genova ha superato la prima prova con il massimo dei voti'. A sottolinearlo è Achille Onorato, Ceo dell'omonimo gruppo armatoriale che controlla Moby e ...

Crollo Genova - Toti : armatori vogliono aumentare traffici Porto : Genova, 22 ago., askanews, - 'La situazione di salute del porto non desta preoccupazione. Ho parlato personalmente con le principali compagnie armatoriali del mondo, Msc e Carnival per citarne alcune ...

Crollo Genova - ConftrasPorto : ora misure su trasPorto eccezionale : Roma, 22 ago., askanews, - 'Siamo ancora in attesa di un provvedimento urgente del Governo che impedisca il trasporto eccezionale a quei carichi di merce che eccezionali non sono, e che però viaggiano ...

Crollo Genova - AssArmatori : Porto funziona ma subito nuovo ponte : Milano, 20 ago., askanews, - Il porto di Genova 'ha reagito e funziona' ma ora sono 'necessarie misure straordinarie dallo Stato' e la costruzione nei tempi più brevi possibili di un nuovo ponte. E' ...

Gerardo Greco si allarga : dal live al Porto di Genova all'anticipo di Stasera Italia : La marcia di Gerardo Greco al Tg4 ha avuto un'inattesa - e drammatica - accelerazione con il disastro di Genova e si è tradotta, come visto, in una moltiplicazione di edizioni straordinarie e di speciali che non si vedevano dai tempi di Emilio Fede. Il massiccio impegno del Tg4 nella copertura del crollo del Ponte Morandi a Genova si è 'formalmente' concluso ieri sera, sabato 18 agosto, con uno speciale allestito in diretta dal porto ...

GENOVA - COMMISSIONE MIT : "CROLLO PONTE MORANDI - DIVERSE LE CAUSE"/ Ultime notizie - Porto : "bypass in un mese" : PONTE MORANDI, Ultime notizie GENOVA: 'Mit, 'crollo dovuto a concause oltre rottura strallo'. Domani prima consegna delle case, le promesse di Conte.

Collegamenti con il Porto di Genova : autotrasPorto lombardo in difficoltà : Teleborsa, - Il crollo a Genova del Ponte Morandi, oltre ad aver provocato 43 vittime e altri 15 feriti che porteranno i segni del disastro, e sconvolto la vita di Genova, dei genovesi e dei pendolari ...

