Porsche Studio | design e lifestyle nel cuore di Milano

A Milano apre Porsche Studio : Auto sportive, ma anche abbigliamento, accessori di stile e gadget hi tech tutti in un solo posto, nel cuore del Quadrilatero della Moda milanese: ecco il nuovo Porsche Studio appena inaugurato in via della Spiga, il primo a proporre contemporaneamente veicoli a marchio Porsche e la collezione completa di Porsche Design. COM’È 400 metri quadri dove conoscere tutte le novità del brand e la sua storia. Accanto a una Porsche in esposizione ...