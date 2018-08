Effetto-Genova - check up per 30 Ponti a Trieste. Via al dossier sicurezza da 10 milioni : In arrivo sul tavolo della giunta un maxi elenco di verifiche e piani di prevenzione di terremoti e incendi tra strade e palazzi

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Verifiche di sicurezza su Ponti e viadotti : Le ha chieste il sindaco sollecitando controlli su tutto il territorio «Verificare e controllare viadotti e ponti nel territorio di CASTELLAMMARE». Il sindaco Nicola Rizzo ha scritto alla sede ...

Al santarcangiolese Gianni Fucci - Pontiggia e Bonanno il Premio Pascoli di poesia : Questa la motivazione : "Il Premio viene assegnato a Il moto delle cose , Mondadori, 2017, di Giancarlo Pontiggia, per la fusione di poesia e scienza che riprende in modo originale la grande ...

Come vedere le microfratture dei Ponti - prima che diventino crepe - : Un team del Texas fornisce la prima immagine dell'evoluzione di microfratture dovute ad infiltrazione di idrogeno, fornendo un primo modello per prevederle

Come vedere le microfratture dei Ponti (prima che diventino crepe) : (foto: aaaaimages/Moment/China/Getty Images) vedere incrinature microscopiche prima che diventino importanti crepe in grado di causare danni irreparabili: è quanto ha ottenuto un team di ricerca, guidato dalla Texas A&M University, che mostra Come attraverso tecniche avanzate di imaging sia possibile rilevare e studiare microfratture in materiali rocciosi e duri, Come aerei e ponti ed altre costruzioni. I ricercatori hanno fornito la prima ...

Calendario scolastico e Ponti : misure per la riduzione delle vacanze : Il Calendario delle lezioni scolastiche quest’anno prevede dei ponti lunghi. Uno di questi è quello che ricadrà sotto le festività pasquali. Per studenti e famiglie una ghiotta occasione di interrompere il tran tran quotidiano. Per le scuole una vera mazzata alla continuità didattica. Si tratta di fermarsi per addirittura 3 settimane. Per contrastare questi lunghi […] L'articolo Calendario scolastico e ponti: misure per la riduzione ...

Il primo giorno di scuola - regione per regione. “Troppi Ponti” - è polemica : L’estate volge al termine e anche quest’anno gli studenti si preparano al primo giorno di scuola… con qualche polemica legata ai troppi ponti. I primi a sedersi sui banchi di scuola saranno gli alunni della provincia di Bolzano il 5 settembre Il 10 settembre, sarà la volta di Abruzzo, Basilicata, Piemonte e Friuli Venezia Giulia Il 12 settembre apriranno i battenti gli istituti scolastici di Lombardia, Campania, Umbria, ...

Crollo Genova - l’allarme del Consorzio autostrade siciliane : “Intervenire subito su 15 Ponti” : Il Consorzio autostrade siciliane ha stilato un rapporto nel quale evidenzia come nell'isola siano 15 i ponti su cui intervenire subito, oltre a 80 sovrappassi, per evitare il ripetersi di tragedie come quella del ponte Morandi di Genova. A preoccupare maggiormente i viadotti di Messina e del barcellonese.Continua a leggere

Crollo del Ponte Morandi a Genova - monitoraggio di Ponti e viadotti a rischio : l’esperto spiega principi e metodi : Giampiero Petrucci, geologo ed esperto di monitoraggio, ex Supervisore del monitoraggio del Ponte sul Po a Piacenza relativo alla linea ferroviaria di Alta Velocità, ci aiuta a capire scopi e finalità di un corretto monitoraggio strutturale. La tragedia di Genova ha portato alla ribalta un fenomeno ben noto nell’ambito degli addetti ai lavori. La pessima situazione di numerosi ponti e viadotti italiani dal punto di vista della ...

Tragedia di Genova : monitoraggio di Ponti e viadotti a rischio - principi e metodi : Giampiero Petrucci, geologo ed esperto di monitoraggio, ex Supervisore del monitoraggio del Ponte sul Po a Piacenza relativo alla linea ferroviaria di Alta Velocità, ci aiuta a capire scopi e finalità di un corretto monitoraggio strutturale. La Tragedia di Genova ha portato alla ribalta un fenomeno ben noto nell’ambito degli addetti ai lavori. La pessima situazione di numerosi ponti e viadotti italiani dal punto di vista della ...

Calendari scolastici 2018/9 : ‘troppi Ponti’ secondo le famiglie - le Regioni intervengono : Un articolo pubblicato dal quotidiano ‘Repubblica’ pone l’accento sulla preoccupazione delle famiglie per i ‘troppi ponti‘. Anche per il prossimo anno scolastico 2018/2019, i genitori temono quelle interruzioni delle lezioni che non sono accompagnate da una vacanza ufficiale: così non sanno a chi lasciare i propri figli nel caso in cui loro debbano andare ugualmente al lavoro mentre […] L'articolo Calendari ...

Gli smartphone degli automobilisti possono essere usati per monitorare i Ponti : Secondo uno studio condotto da un team di ricercatori del MIT, gli smartphone potrebbero aiutarci a rendere più sicure le nostre infrastrutture stradali L'articolo Gli smartphone degli automobilisti possono essere usati per monitorare i ponti proviene da TuttoAndroid.

Scuola - troppi "Ponti" e le Regioni corrono ai ripari : A preoccupare i genitori sono le interruzioni calendarizzate dagli stessi istituti che si sommano alle altre vacanze. In Lombardia, per esempio, In Lombardia, con 208 giorni disponibili, gli istituti possono gestire soltanto tre giorni a proprio piacimento e soltanto dopo avere...

Monza : al via il monitoraggio di Ponti e sottopassi in città : Monza, 23 ago. (AdnKronos) - È stato avviato, lo scorso mese di luglio e affidato nei primi giorni di agosto, l'incarico ad una società specializzata di Bolzano per il censimento dettagliato di ponti e sottopassi di competenza comunale, a Monza. Lo rende noto il Comune, precisando che "l'indagine, p