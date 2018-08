«Ponte Morandi non è sicuro» | la lettera di febbraio accusa Autostrade e Ministero

Crollo Ponte Morandi - Intesa San Paolo cancella mutui per gli sfollati/ La banca "Vicini a famiglie e imprese" : Genova, Intesa cancella i mutui delle case inagibili. Prima buona notizia per tutti gli abitanti della cosiddetta zona rossa, quella al di sotto del vecchio ponte Morandi(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 17:50:00 GMT)

Ponte Morandi - Di Maio : "Ricostruisce Fincantieri" : Dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova, la discussione sul ritiro delle concessioni e sulla nazionalizzazione, ora si parla di ricostruire. 'Il Ponte lo deve costruire un'azienda di Stato, noi ...

Ponte Morandi : Autostrade - versati contributi a 215 famiglie zona rossa : Roma, 29 ago. (AdnKronos) - "Sono stati versati i contributi per le prime necessità a quasi tutte le famiglie della zona rossa costrette ad abbandonare la propria abitazione a causa del crollo del viadotto Polcevera, che si sono recate nei due Punti di contatto allestiti da Autostrade per l'Italia,

Crollo Ponte Morandi - Pastorino : "da domani la nostra mappatura dei disagi" : Il Crollo è una vicenda devastante, ed è anche dimostrazione che la visione politica degli ultimi 50 anni non ha saputo sviluppare una prospettiva di viabilità, e vivibilità, emancipata da ponte ...

Crollo Ponte Morandi : Guardia di Finanza sequestra documentazione - : La Guardia di Finanza sta eseguendo un decreto di sequestro emesso dalla procura di Genova che riguarda tutta la documentazione relativa al Ponte Morandi dopo il Crollo avvenuto lo scorso 14 agosto ...

Ponte Morandi : SEQUESTRO DOCUMENTI MIT - NO INDAGATI/ Ultime notizie : sindaco Genova - “fare in fretta” : Crollo PONTE MORANDI, pm Genova sequestra atti di Mit, Autostrade e Atlantia: Ultime notizie demolizione e indagini. Toti, "Aspi demolisce, Fincantieri ricostruisce con idea di Piano"(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 15:42:00 GMT)

Renzo Piano è pronto a ricostruire il Ponte Morandi : Renzo Piano potrebbe sicuramente essere la persona giusta per la ricostruzione del ponte Morandi, un cittadino del mondo partito da Genova, un architetto che ha fatto della leggerezza il suo tratto ...

Porto Genova - disagi per crollo Ponte Morandi. Assoporti : Ridurre tasse ancoraggio e accise : "L'evento disastroso sta creando gravi problemi anche all'economia genovese, in particolare il Porto di Genova, scalo fondamentale per i collegamenti marittimi nazionali, che si trova in una ...

Porto Genova - disagi per crollo Ponte Morandi. Assoporti : "Ridurre tasse ancoraggio e accise" : "L'evento disastroso sta creando gravi problemi anche all'economia genovese, in particolare il Porto di Genova, scalo fondamentale per i collegamenti marittimi nazionali, che si trova in una ...

Viadotto Morandi - il sindaco di Genova : “La città vuole un Ponte di altissima qualità il più in fretta possibile” : ‘‘La ricostruzione la deve fare Autostrade perché sono loro i concessionari fino a quando non c’è una nuova legge che dice che deve farla qualcun altro, noi aspettiamo quello che ci dirà il Governo”: lo ha dichiarato il sindaco di Genova Marco Bucci in un’intervista a Rtl 102.5. Sul progetto presentato da Renzo Piano, Bucci spiega che ”anche su quello, li mettiamo tutti insieme intorno un tavolo e li facciamo ...

Ponte Morandi - camionista Basko : "Dal 14 agosto non dormo più" : Le immagini del suo camioncino fermo a pochi passi dal precipizio hanno fatto il giro del mondo . Se nel suo caso si può parlare di esito positivo della vicenda, è anche vero che da quel maledetto 14 ...

Ponte GENOVA - GDF SEQUESTRA ATTI AUTOSTRADE E MIT/ Morandi - ultime notizie : Toninelli - "fare chiarezza" : Crollo PONTE Morandi, pm GENOVA SEQUESTRA ATTI di Mit, AUTOSTRADE e Atlantia: ultime notizie, Toti, 'Aspi demolisce, Fincantieri ricostruisce'.

Crollo Ponte Morandi - la Guardia di Finanza sequestra documenti al Ministero dei Trasporti : 'Nessuna polemica politica: il Comune di Genova, così come la regione Liguria, sono in contatto quotidiano con Roma e 'in ottimi rapporti con il governo', ha detto, riferendosi alle discussioni per ...

Crollo Ponte Morandi : Toninelli : Ben felice che si faccia chiarezza : Teleborsa, - " Sono ben felice che si faccia chiarezza su quanto successo in passato". Lo scrive su Twitter il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli , commentando le ...