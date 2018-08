Ponte Morandi | Di Maio ai vecchi governi | Pagherete pure voi

TONINELLI “AUTOSTRADE METTE SOLDI - Ponte Morandi LO FACCIAMO NOI”/ Video - Di Maio : "Paghino ex-Ministri" : PONTE MORANDI, cade il "segreto" sulla convenzione con Autostrade per l'Italia: il Ministro TONINELLI "Aspi METTE i SOLDI, il viadotto lo costruiamo noi". Scontro Toti-Di Maio su concessioni(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 00:50:00 GMT)

Crollo Genova - Renzo Piano : ‘Idea di Ponte’ per nuovo Morandi/ Ultime notizie : l'appello di Luca Bizzarri : Renzo Piano, da Toti con plastico per nuovo ponte Genova: “Ci sarà il ricordo della tragedia”. Le Ultime notizie sull'idea del grande architetto genovese per il viadotto(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 00:25:00 GMT)

L'idea di Renzo Piano per il Ponte Morandi e Google contro Trump : “Con Orbán lavoriamo insieme per fermare le sinistre”, ha detto Salvini dopo l’incontro con il premier ungherese a Milano. A piazza San Babila si è svolta una manifestazione di protesta cui hanno aderito anche il Pd milanese, LeU, Cgil e Anpi. Orbán ha detto che Salvini è “un eroe” e che “in Ungheri

Ponte Morandi - il professor Tedeschini : “L’appalto per la demolizione dovrà per forza esser preceduto da gara europea” : “Autostrade in concessione: chi spiegherà al ministro Di Maio che qualunque appalto dei lavori di demolizione del Ponte Morandi dovrà per forza esser preceduto da gara europea, anche se l’appaltatore fosse una società a capitale pubblico?” si domanda via Twitter il noto amministrativista, Federico Tedeschini, professore di diritto pubblico alla Sapienza. Figuriamoci quindi, in assenza di situazioni di urgenza e pericolo, cosa potrebbe accadere ...

Autostrade finanzierà la ricostruzione del Ponte Morandi. Ma non lo ricostruirà : 'È normale che Autostrade debba mettere i soldi ma è altrettanto normale che non possa essere Autostrade a ricostruire, deve esserci il sigillo, il collaudo e il progetto dello Stato'. Nel giorno in ...

L'amore Salvini-Orbán e il futuro di Ponte Morandi. Di cosa parlare stasera a cena : Questo è quasi un atto politico normale, una cosa che si fa volendo essere ruvidi e volendo segnare il cambiamento. E infatti porta Di Maio su un terreno necessariamente realistico. Carte, numeri, provvedimenti da valutare e passare al setaccio. Niente nemici immaginari o poteri forti misteriosi. Ce

Disastro di Ponte Morandi : 3 mila i lavoratori a rischio : Confindustria Genova rende noti i numeri dell'impatto su produttività e occupazione nell'area industriale interessata dal crollo

CONCESSIONI - GOVERNO VS AUTOSTRADE : “PAGHINO DANNI”/ Ponte Morandi - Di Maio : “rispondano ex Ministri” : Crollo Genova, Toninelli vs AUTOSTRADE: "loro mettono soldi, lo Stato rifà il Ponte Morandi". Ultime notizie, indagini e demolizione: ecco cosa c'era nella concessione del 2007(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 17:17:00 GMT)

Ponte Morandi - c’è anche il progetto di Renzo Piano : «Idea di Ponte». È così che gli assistenti di Renzo Piano hanno definito il plastico che stavano portando all’interno della sede della Regione Liguria dove l’architetto ha incontrato il presidente e commissario per l’emergenza dopo il crollo del Ponte Morandi Giovanni Toti. L’archistar, genovese di nascita, era a Ginevra quando è crollato il Ponte, il 14 agosto. «Da allora non penso ad altro», ha detto Renzo Piano dopo l’incontro con ...

Ponte Morandi - il procuratore di Genova Francesco Cozzi : “Elementi di indagine fin da anni Ottanta. Attività è fervida” : Sarà lungo il lavoro degli investigatori e degli inquirenti che lavorano all’inchiesta sul crollo del Ponte Morandi a Genova collassato per circa 250 metri il 14 agosto scorso seppellendo 43 persone. Anche se gli esiti non saranno lontani nel tempo. “L’analisi della documentazione che abbiamo acquisito ci ha portato a raccogliere elementi utili che risalgono fino dagli anni ’80” dice il procuratore di Genova ...

Ponte Morandi - Renzo Piano dona “idea” per la ricostruzione : “Fare presto - non in fretta” : Non solo ricostruire il Ponte Morandi facendo “presto, ma non in fretta”. Bisogna anche “ripensare tutta quell’area, che è di enorme interesse urbanistico“. L’archistar Renzo Piano, a due settimane dal crollo del viadotto Polcevera, consegna una sua “idea” per la ricostruzione al presidente della Liguria, Giovanni Toti, e al sindaco Marco Bucci. L’architetto, genovese, dice che ha ...

Crollo Ponte Morandi - Luigi Di Maio attacca i Benetton : “Prenditori sostenuti dalla politica - chi ha siglato la convenzione verrà denunciato” : Il vicepremier Luigi Di Maio attacca Aspi e Benetton: "Se chi ha fatto la concessione regalo ad Autostrade e chi non l'ha annullata ha causato un danno alle casse dello Stato sarà denunciato alla Corte dei conti per danno erariale: siamo già al lavoro per questo. E parlando di trasparenza: chiediamo ai Benetton di pubblicare i nomi di tutti i politici e tutti i giornali finanziati nel corso di questi anni".Continua a leggere

Genova - crollo viadotto Morandi : Renzo Piano dona una “idea di Ponte” alla città : L’architetto Renzo Piano ha donato alla città di Genova una “idea di ponte“, che ha preso forma in un plastico fatto trasportare stamani in Regione Liguria. Quando è crollato il viadotto Morandi “ero a Ginevra, e da allora non penso ad altro,” ha dichiarato. L'articolo Genova, crollo viadotto Morandi: Renzo Piano dona una “idea di ponte” alla città sembra essere il primo su Meteo Web.

Ponte Morandi - Di Maio “fuori prenditori dallo Stato”/ M5s vs Autostrade “Benetton dia nomi di chi finanziano” : Crollo Genova, Toninelli vs Autostrade: "loro mettono soldi, lo Stato rifà il Ponte Morandi". Ultime notizie, indagini e demolizione: ecco cosa c'era nella concessione del 2007(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 14:35:00 GMT)