Ponte Morandi | Deutsche Bank | moratoria di un anno su rate mutui

Ponte Morandi : Intesa Sp cancella mutui in zona rossa - 50 mln per ricostruzione : Milano, 29 ago. (AdnKronos) - Intesa Sanpaolo ha deciso di procedere con la remissione unilaterale dei mutui prima casa a favore di tutti coloro che devono pagare un finanziamento per un immobile sito nella 'zona rossa' del Ponte Morandi di Genova, che verrà dichiarato inagibile e non più abitabile

Ponte Morandi - la Finanza al Ministero dei trasporti per il sequestro dei documenti : Le fiamme gialle anche nelle sedi di Provveditorato e Spea. L'ad di Autostrade: "Ok a cooperazione con Cdp, ma no nazionalizzazione". Toti in pressing: il governo rinunci alla flat tax per finanziare ...

Crollo Ponte Morandi a Genova - il progetto il Renzo Piano : 43 pali della luce in ricordo delle vittime : Alcuni dettagli dell’idea del nuovo ponte Morandi, offerta da Renzo Piano e annunciata ieri al governatore ligure Giovanni Toti, sono state anticipate al Secolo XIX: il progetto prevede 43 pali dell’illuminazione, su una linea semplice e pulita, priva di “strallatura”, ovvero di strutture che sovrastino la carreggiata, con il peso sostenuto interamente dai piloni. I pali dell’illuminazione sono l’elemento ...

Ponte Morandi - Renzo Piano : "Spero di essere utile" : Renzo Piano è pronto a regalare a Genova la sua "idea di Ponte". L'archistar - neologismo che non apprezza particolarmente - famoso in tutto il mondo, nonché senatore a vita, vorrebbe dare il suo contributo per ricostruire il Ponte crollato lo scorso 14 agosto. Il Viadotto Morandi veniva chiamato dai genovesi "il Ponte di Brooklyn", paragonandolo al famoso Ponte newyorkese; non era solo indispensabile per la viabilità cittadina, regionale e ...

Ponte Morandi - i guadagni segreti di Autostrade. Di Maio : faccio causa agli ex ministri : Rendimenti garantiti ai concessionari anche oltre il 10% Toninelli: "Autostrade paghi, noi ricostruiamo". Renzo Piano dona progetto

Ponte Morandi - Di Maio ai vecchi governi : "Pagherete pure voi" : La Lega non commenta Su questa vicenda comunque è solo il Movimento 5 Stelle a esporsi quotidianamente con attacchi duri, guardando al passato e puntando il dito contro Autostrade e la politica degli ...

TONINELLI "AUTOSTRADE METTE SOLDI - Ponte Morandi LO FACCIAMO NOI"/ Video - Di Maio : "Paghino ex-Ministri" : PONTE MORANDI, cade il "segreto" sulla convenzione con Autostrade per l'Italia: il Ministro TONINELLI "Aspi METTE i SOLDI, il viadotto lo costruiamo noi". Scontro Toti-Di Maio su concessioni

Ponte Morandi - il professor Tedeschini : “L’appalto per la demolizione dovrà per forza esser preceduto da gara europea” : “Autostrade in concessione: chi spiegherà al ministro Di Maio che qualunque appalto dei lavori di demolizione del Ponte Morandi dovrà per forza esser preceduto da gara europea, anche se l’appaltatore fosse una società a capitale pubblico?” si domanda via Twitter il noto amministrativista, Federico Tedeschini, professore di diritto pubblico alla Sapienza. Figuriamoci quindi, in assenza di situazioni di urgenza e pericolo, cosa potrebbe accadere ...

Autostrade finanzierà la ricostruzione del Ponte Morandi. Ma non lo ricostruirà : 'È normale che Autostrade debba mettere i soldi ma è altrettanto normale che non possa essere Autostrade a ricostruire, deve esserci il sigillo, il collaudo e il progetto dello Stato'. Nel giorno in ...

L'amore Salvini-Orbán e il futuro di Ponte Morandi. Di cosa parlare stasera a cena : Questo è quasi un atto politico normale, una cosa che si fa volendo essere ruvidi e volendo segnare il cambiamento. E infatti porta Di Maio su un terreno necessariamente realistico. Carte, numeri, provvedimenti da valutare e passare al setaccio. Niente nemici immaginari o poteri forti misteriosi. Ce