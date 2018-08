Ponte Genova | proprietari delle abitazioni distrutte dovranno estinguere la somma mutuata

Da Renzo Piano il disegno per il nuovo Ponte di Genova : Quarantatré pali dell’illuminazione, tante quante sono le vittime del crollo del vecchio Morandi, unica concessione a una linea semplice e pulita, priva di strutture che sovrastino la carreggiata. La proposta di Renzo Piano alla sua città è un memoriale sospeso nel cuore della Valpolcevera ferita. «Un’idea di ponte», dice lui. Nell’immaginario dell...

Renzo Piano - «l’idea» del nuovo Ponte di Genova e 43 vele di luce : L’archistar e il progetto pensato per la sua città. Piloni come chiglie: «È un’idea, l’inizio. Da quando è successo io non penso ad altro, ero scioccato. Io stesso quel ponte l’ho percorso mille volte». L’incontro in Regione con il governatore Toti e il sindaco Bucci

Ponte Genova - Toninelli : Autostrade mette soldi ma il ponte lo facciamo noi : “È normale che debbano mettere i soldi ma è altrettanto normale che non possa essere Autostrade a ricostruire, deve esserci il sigillo, il collaudo e il progetto dello Stato” Nel giorno in cui saranno pubblicati tutti gli atti delle concessioni autostradali, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, torna a ribadire che “sarebbe una follia” consentire ad Autostrade di ricostruire il ponte Morandi a ...

Renzo Piano dona progetto per nuovo Ponte a Genova : 'Bisogna ricostruire bene e senza fretta' ha detto l'archistar e senatore a vita. 'Il ponte Morandi presentava problemi da lunga data' ha detto oggi il procuratore Cozzi secondo il quale finora è ...

Genova - Toninelli : "Il Ponte lo facciamo noi - pagherà Autostrade" : Il Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, ieri massacrato dai membri delle commissioni Ambiente di Camera e Senato dopo la sua audizione, è tornato a parlare di ponte Morandi a Genova e della sua ricostruzione e, intervenendo a Radio Anch'Io, ha spiegato che il governo di Giuseppe Conte intende ricostruire il ponte crollato, ma non sarà Autostrade per l'Italia a farlo.Che Autostrade debba ricostruire il ponte è scontato in termini ...

Crollo Genova - Toti : possibile Ati per realizzazione nuovo Ponte : Genova,, askanews, - Per la realizzazione del nuovo pontedi Genova "Fincantieri come Cassa Depositi e Prestiti ha offertola sua disponibilità, che noi abbiamo già girato a societàAutostrade. Non so ...

Genova - Toninelli : Autostrade metta i soldi - il Ponte lo costruiamo noi : Autostrade procuri i fondi, ma il Ponte di Genova sia ricostruito dal Governo. Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli è tornato a parlare del Ponte di Genova: ' Autostrade i soldi li mette, ...

Renzo Piano dona una "idea" per il nuovo Ponte a Genova : "Fare presto - ma non in fretta" : Di Maio: "Fuori i prenditori dallo Stato" Così scrive il vice premier sul Blog delle Stelle, nel quale torna a parlare degli intrecci tra i concessionari dello Stato e la ''mala politica dei vecchi ...

Crollo Ponte Genova - il legale : “Difficile togliere la ricostruzione ad Autostrade” : “Mi pare difficile che finché una concessione è in piedi, qualcuno possa riprendersene un pezzo e realizzare” una nuova struttura: l’alternativa sarebbe “una realizzazione ‘in danno’ ma ci vorrebbe prima l’inadempimento del concessionario”. Lo sottolinea all’Adnkronos Marco Padovan, titolare dell’omonimo studio legale milanese che da anni assiste, anche all’estero, imprese e ...