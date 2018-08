PONTE GENOVA | GDF SEQUESTRA ATTI AUTOSTRADE E MIT Morandi | ultime notizie | Toninelli

Crollo PONTE GENOVA - Intesa Sanpaolo cancella i mutui per gli sfollati : La banca ha deciso di procedere con la remissione unilaterale dei mutui prima casa a favore di tutti coloro che si trovano a...

PONTE di Genova - Toninelli : "Autostrade paga - noi ricostruiamo" : "Autostrade i soldi li mette, ma il Ponte Morandi di Genova lo ricostruiamo noi". Il ministro delle Infrastrutture Toninelli conferma la strada che il governo intende seguire dopo il tragico crollo ...

PONTE Morandi - pm Genova sequestra atti Mit e Autostrade/ Ultime notizie - Toti : “Fincantieri ricostruisce” : Crollo Ponte Morandi, pm Genova sequestra atti di Mit, Autostrade e Atlantia: Ultime notizie demolizione e indagini. Toti, "Aspi demolisce, Fincantieri ricostruisce con idea di Piano"(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 12:13:00 GMT)

Genova - ecco il PONTE di Renzo Piano | Toti : "Autostrade paga - Fincantieri lo fa" : Il ponte firmato dall'archistar non ha tiranti, ma piloni come prue di navi; sarà illuminato da 43 lampioni, uno per ogni vittima: la luce proietterà una vela. La Gdf ha sequestrato documenti al Mit, al Provveditorato e alla Spea

Renzo Piano - «l’idea» del nuovo PONTE di Genova e 43 vele di luce | Toti : «Cantiere subito - basta propaganda» : L’archistar e il progetto pensato per la sua città. Piloni come chiglie: «È un’idea, l’inizio. Da quando è successo io non penso ad altro, ero scioccato. Io stesso quel ponte l’ho percorso mille volte». L’incontro in Regione con il governatore Toti e il sindaco Bucci

Crollo PONTE Morandi a Genova : le indagini continuano : Teleborsa, - continuano le indagini sul Crollo del ponte Morandi a Genova. La Guardia di Finanza sta eseguendo un decreto di sequestro emesso dalla Procura di Genova che riguarda tutta la ...

PONTE GENOVA - blitz della Finanza al Mit : sequestrata tutta la documentazione : blitz della Guardia di Finanza al Mit, dove le Fiamme Gialle stanno eseguendo un decreto di sequestro emesso dalla procura di Genova che riguarda tutta la documentazione relativa al Ponte...

Genova - l'idea di PONTE di Renzo Piano : 43 pali in omaggio a vittime : Genova, l'idea di ponte di Renzo Piano: 43 pali in omaggio a vittime Nella proposta che l'architetto ha donato alla città attraverso un plastico, secondo quanto anticipato dal Secolo XIX, sarebbe presente un elemento memoriale: un palo dell'illuminazione per ogni persona che ha perso la vita nel crollo Parole ...

Crollo PONTE GENOVA : tra le ipotesi una bolla d’aria dentro il tirante di calcestruzzo : Tra le ipotesi al vaglio dei consulenti della procura di Genova come possibili cause del Crollo del ponte Morandi – avvenuto lo scorso 14 agosto e che ha provocato la morte di 43 persone – vi sarebbe anche una bolla d’aria all’interno del tirante di calcestruzzo che avrebbe corroso e arrugginito i cavi di acciaio all’interno dello strallo: lo riporta Repubblica. Il difetto potrebbe essersi originato nella fase di ...

Genova - ecco il PONTE di Renzo Piano - Toti : 'Così si onorano le vittime' - Foto Tgcom24 : ecco il ponte di Renzo Piano a Genova, che andrà a sostituire il Morandi crollato sul Polcevera alla vigilia di Ferragosto. Plastico e progetto sono stati Fotografati e postati sulla pagina Facebook ...