Polstrada recupera 7 cuccioli di cane abbandonati in uno scatolone ai lati della

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Pescara - Settedisono stati rinvenuti nel pomeriggio di oggi dagli agentiPolizia Stradale di Pescaralungo il raccordo autostradale Pescara-Chieti, all'altezza dello svincolo per la zona industriale del capoluogo adriatico. Gli agenti, in normale servizio lungo la trafficata arteria extra urbana, hanno notato un grossoaicarreggiata, abbandonato probabilmente poco prima, e insospettiti, hanno visto che all'interno vi erano i cuccioletti impauriti, ma sopratutto affamati e assetati. Portati presso la Sezione Polizia Stradale di Pescara, isono stati rifocil, e poi presi in consegna dagli addetti del Servizio VeterinarioAsl. leggi tutto