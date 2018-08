Platini boccia Cristiano Ronaldo alla Juve | Non ho capito l euro

ilgiornale

: #Platini 'boccia' l'operazione #Juventus-#CR7 e sferra un attacco al Var ???Le sue parole?? - DiMarzio : #Platini 'boccia' l'operazione #Juventus-#CR7 e sferra un attacco al Var ???Le sue parole?? - Estiqaatsii : @vfeltri 15.000? Un plebiscito? - PavlovEscopar : RT @_Maka72: #platini boccia il Var: 'Non porta giustizia, l'arbitro diventa una specie di marionetta' avete capito ingegneri .. buttate… -

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Michelè uno dei pochi, soprattutto del mondontus , che non apprezza fino in fondo l'arrivo a Torino di. Già, l'ex 10 bianconero ed ex presidente dell'Uefa, in occasione di un'intervista a L'Equipe , hato la ...