Pio IX | il Papa più controverso della storia

Il Papa : la fede passa attraverso il quotidiano esemPio dei genitori : Il mondo ci dice di essere forti e indipendenti, curandosi poco di quanti sono soli o tristi, rifiutati o ammalati, non ancora nati o moribondi. Il nostro mondo ha bisogno di una rivoluzione di amore!...

Il baby portiere perde 11-0 all'esordio - il papà mette le sue parate sui social : Pioggia di complimenti : Allan Ogle, padre del giovane Harrison, ha postato su Twitter il video dei suoi salvataggi, ma non pensava che sarebbero...

San Pio X Papa/ Santo del giorno - il 21 agosto si celebra quello che fu Pontefice per 11 anni : Si celebra oggi 21 agosto San Pio X Papa che fu Pontefice per undici anni. Fu protagonista nel far crescere la comunità religiosa in maniera decisamente esponenziale.(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 04:55:00 GMT)

Emis Killa diventa papà : dopPio nome alla figlia e la scelta di non mettere sue foto : Emis Killa è diventato padre: è nata Perla Blue, la prima figlia del rapper Emis Killa è diventato padre per la prima volta e, per dare il lieto annuncio, ha deciso di ricorrere ai suoi social. Il rapper, in questo modo, ha anche reso noto il nome della figlia (o meglio il doppio nome) e, sempre […] L'articolo Emis Killa diventa papà: doppio nome alla figlia e la scelta di non mettere sue foto proviene da Gossip e Tv.

Perdonanza Celestiniana - la Dama della Bolla sarà l'olimPionica Paola Protopapa : L'Aquila - L'atleta Paola Protopapa sarà la 'Dama della Bolla' della 724/a edizione della Perdonanza Celestiniana, in programma all'Aquila dal 23 al 29 agosto. Medaglia d'oro ai Giochi Paralimpici estivi di Pechino 2008 nel canottaggio quattro con misti LTA insieme a Luca Agoletto, Daniele Signore, Graziana Saccocci e al timoniere Alessandro Franzetti, è romana di nascita e da oltre dieci anni vive a ...

Il primo volo di Paolo - camPione di bocce disabile di Cagliari : "Troppo togo - grazie papà" : grazie al 'volo dell'aquila', un macchinario realizzato per consentire a tutte le persone - disabili inclusi - di poter fare un vero e proprio volo in tutta sicurezza, guardando il mondo dall'alto. '...

Auto fuori strada per l’asfalto reso viscido dalla Pioggia : morti papà e figlia di 4 anni - grave la madre : Un incidente stradale è avvenuto questa mattina alle porte di Foggia: 2 persone sono morte ed un’altra è rimasta gravemente ferita. Le vittime sono padre e figlia di 4 anni, mentre la madre della piccola è in gravi condizioni. L’incidente si è verificato sulla SS673, a pochi km dal centro abitato. L’Auto su cui viaggiava la famiglia, secondo quanto accertato dai carabinieri, sarebbe uscita fuori strada probabilmente a causa ...

La CamPionessa Olimpica Paola Protopapa Pronta per i Mondiali si Affida a Trainer Aquilani : L'Aquila - Abbiamo intervistato, con piacere, Paola Protopapa Campionessa paralimpica nel 2008 a Pechino dove riuscì a conquistare la medaglia d'oro nel canottaggio quattro con misti LTA insieme a Luca Agoletto, Daniele Signore, Graziana Saccocci e al timoniere Alessandro Franzetti.[1] Conferma il risultato l'anno successivo ai Mondiali di Poznam risalendo sul podio e conquistando la medaglia d'argento. Vittima ...

camPionati paralimpici di terni : paparelli e barberini replicano a fiorini "regione da tempo ha assicurato patrocinio e sostegno alla ... : Si ribadisce, inoltre " sottolineano paparelli e barberini -, che la Regione nel suo complesso è vicina al mondo dello sport paralimpico e che, in particolare, la convezione tra Regione e Comitato ...

Amedeo Grieco di Pio e Amedeo papà bis / La moglie Maria Finizio è incinta : l'annuncio su Instagram : Amedeo Grieco del famoso duo comico Pio e Amedeo sta per diventare papà per la seconda volta. La moglie Maria Finizio è in dolce attesa e lo annuncia su Instagram(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 16:32:00 GMT)

Amedeo Grieco di Pio e Amedeo di nuovo papà : la moglie Maria è incinta : Secondo figlio per Amedeo Grieco di Pio e Amedeo: l’annuncio della moglie Maria Cicogna in arrivo per Amedeo Grieco del duo comico Pio e Amedeo. Il protagonista di Emigratis aspetta il secondo figlio dalla moglie Maria. È stata proprio quest’ultima a dare l’annuncio su Instagram, dove ha mostrato il pancione che cresce mese dopo mese. […] L'articolo Amedeo Grieco di Pio e Amedeo di nuovo papà: la moglie Maria è incinta ...

Follia No Vax sul camPione che fa il papà : Giù le mani dai bambini. Almeno quelli degli altri. I figli di quei genitori all'antica, certamente indottrinati da pediatri 'servi delle case farmaceutiche', quelli che imparano a memoria la sequenza ...

Il Papa chiede sostegno per il summit di Bari : Pioggia di defezioni dei capi delle chiese cristiane : Invece le divisioni all'interno del mondo ortodosso continuano a scavare fossati e non sembrano ancora maturi i tempi per una riconciliazione, soprattutto tra Costantinopoli e Mosca. Le divisioni tra ...

Il Papa e Ferito a morte : i coPioni inediti dell'Oscar Sorrentino : Gli scogli, il mare, un gruppo di ragazzi distesi al sole e il più giovane in piedi, 'con le gambe nell'acqua, dedito ai ranci felloni'. Il desiderio di una donna 'che veleggia altrove', le risate ...