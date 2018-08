Piazza Affari | vendite diffuse su Technogym

Piazza Affari : netto calo registrato da Brunello Cucinelli : Aggressivo ribasso per il re del cachemire , che passa di mano in perdita del 4,80%. La tendenza ad una settimana di Brunello Cucinelli è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale ...

Piazza Affari apre senza slancio come il resto d'Europa : Piazza Affari avvia la giornata senza slancio in linea con i principali mercati di Eurolandia. Gli investitori rimangono a guardare i colloqui sul commercio. Dopo l'intesa provvisoria sul commercio, ...

Piazza Affari : luce verde per Juventus : Effervescente la società opera nel settore del calcio professionistico , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,70%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base ...

Btp - banche e utilities : tutte le spine di Piazza Affari : Prova a gettare acqua sul fuoco il ministro dell'Economia Giovanni Tria in visita a Pechino: " Il debito italiano è sostenibile, si è stabilizzato ed è entrato in una fase anche se lievemente di ...

Piazza Affari da maglia rosa a maglia nera in Europa. In 4 mesi bruciati 80 miliardi di valore : Al 7 maggio 2018 il Ftse Mib poteva vantare un rialzo di quasi il 13% da inizio anno. In netto vantaggio rispetto agli altri listini europei fermi a un +4,6 per cento. Questo primato tuttavia si è volatilizzato nel giro di pochi mesi. Oggi il saldo 2018 del paniere Ftse Mib risulta negativo per il 5,64%...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende dati dagli Usa (29 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari resta lontana da quota 21.000 punti. Diversi i dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 03:46:00 GMT)

Piazza Affari chiude a -0 - 85% - giù Atlantia e le banche : La Borsa di Milano ha chiuso in flessione, con il Ftse Mib a -0,85% a 20.620 punti, ultima tra le piazze finanziarie europee. A soffrire sono stati soprattutto i titoli legati alle banche, tra cui ...

Borse europee chiudono contrastate - a Piazza Affari giù Atlantia : Le Borse europee archiviano contrastate la seduta odierna di scambi. Piazza Affari è la peggiore e arretra di circa un punto percentuale, zavorrata da Atlantia.

Prevalgono le vendite per il comparto alimentare a Piazza Affari - -1 - 29% - - performance negativa per Campari : Teleborsa, - Si è mosso in territorio negativo l'indice del settore alimentare italiano, che è peggiore dell'EURO STOXX Food & Beverage. Il FTSE Italia Food & Beverage ha chiuso a quota 86.215,43 in ...

Seduta molto negativa per il comparto bancario a Piazza Affari - -1 - 73% - : Rosso per il settore bancario italiano che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha chiuso la giornata a quota 9.037,12 con una perdita di 158,98 punti rispetto ...

Piazza Affari è in rosso. In calo anche Atlantia : Piazza Affari in calo con un dimezzamento delle perdite dopo l'asta del Tesoro che ha assegnato circa 1,75 miliardi di euro di Ctz a 24 mesi. Sempre a Piazza Affari il Fitse Mib fa registrare -0,5% e di fatto si prende la maglia nera d'Europa.Effetto altalena sullo spread che aveva toccato i 284 punti base per poi tornare a 277 con un rendimento pari a 3,1 per cento. Ancora maglia nera Atlantia con un -3,5%. A pesare anche il pressing del ...

Piazza Affari è la peggiore con le banche. Borse in cauto rialzo : Teleborsa, - Le Borse europee si confermano in cauto rialzo mentre viaggia in rosso Piazza Affari , che a differenza delle "colleghe" europee risente della crescita dei rendimenti dei BTP , in vista ...