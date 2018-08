Piazza Affari procede debole insieme all' Europa

Asta BoT fa il pieno - rendimenti salgono allo 0 - 438%. A Piazza Affari focus ancora su Atlantia : I listini europei viaggiano deboli e non sfruttano i record di Wall Street perché resta l'incertezza sui negoziati Usa-Canada sul fronte commerciale. A Milano pesano le banche. In profondo rosso Brunello Cucinelli e Tim ...

Piazza Affari : Fiera Milano in rally : Brilla illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che passa di mano con un aumento del 2,52%. Comparando l'andamento del titolo con il ...

Piazza Affari : performance negativa per Hera : Seduta in ribasso per l' azienda multiservizi , che mostra un decremento dell'1,85%. Lo scenario su base settimanale di Hera rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE ...

Piazza Affari : seduta euforica per Interpump : seduta decisamente positiva per il costruttore di pompe ad alta pressione , che tratta in rialzo del 2,70%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello ...

Piazza Affari : acquisti a mani basse su Maire Tecnimont : Ottima performance per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , che scambia in rialzo del 3,76%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido ...

Sotto la parità il comparto bancario a Piazza Affari - -0 - 68% - - andamento negativo per Banca Finnat : Teleborsa, - Leggermente negativo il settore Bancario italiano, mostrando un andamento simile all'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha esordito a quota 8.997,26, con un decremento dello 0,68% ...

Concessioni sotto pressione a Piazza Affari : Negli ultimi giorni di agosto, Piazza Affari sembra avere preso una direzione opposta rispetto alle altre Borse europee, toniche sulla scia dei record registrati da Wall Street. Come ieri anche stamattina il listino milanese sembra sotto pressione e apre in lieve calo rispetto a Londra, Francoforte

Piazza Affari da maglia rosa a maglia nera in Europa in 3 mesi. Bruciati 80 miliardi di valore : Al 7 maggio 2018 il Ftse Mib poteva vantare un rialzo di quasi il 13% da inizio anno. In netto vantaggio rispetto agli altri listini europei fermi a un +4,6 per cento. Questo primato tuttavia si è volatilizzato nel giro di pochi mesi. Oggi il saldo 2018 del paniere Ftse Mib risulta negativo per il 5,64%...

Piazza Affari apre senza slancio come il resto d'Europa : Teleborsa, - Piazza Affari avvia la giornata senza slancio in linea con i principali mercati di Eurolandia. Gli investitori rimangono a guardare i colloqui sul commercio. Dopo l'intesa provvisoria sul ...

Piazza Affari : vendite diffuse su Technogym : Ribasso scomposto per il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness , che esibisce una perdita secca del 4,28% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Technogym ...

Piazza Affari : netto calo registrato da Brunello Cucinelli : Aggressivo ribasso per il re del cachemire , che passa di mano in perdita del 4,80%. La tendenza ad una settimana di Brunello Cucinelli è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale ...

Piazza Affari : luce verde per Juventus : Effervescente la società opera nel settore del calcio professionistico , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,70%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base ...

Btp - banche e utilities : tutte le spine di Piazza Affari : Prova a gettare acqua sul fuoco il ministro dell'Economia Giovanni Tria in visita a Pechino: " Il debito italiano è sostenibile, si è stabilizzato ed è entrato in una fase anche se lievemente di ...