Perché Sharp Objects è un capolavoro | una serie tv inclassificabile e

lastampa

: Oggi: - Jon e Sansa che si abbracciano - Ultimo episodio di Sharp Objects e non vedo l'ora di scoprire chi è stato.… - styleshorankiss : Oggi: - Jon e Sansa che si abbracciano - Ultimo episodio di Sharp Objects e non vedo l'ora di scoprire chi è stato.… -

(Di mercoledì 29 agosto 2018) C'è un equilibrio tra scrittura, messa in scena e interpretazioni unico: dove cala uno sale l'altro e così via Per la seconda volta in un anno, ci ritroviamo costretti ad usare la parola. ...