Perché il governo non fa nulla per evitare la tempesta perfetta | e annunciata

Sondaggi Politici/ Fiducia Governo Lega-M5s - Salvini batte Conte e Di Maio : ecco Perché : Sondaggi Politici, intenzioni di voto e ultime notizie: Tecnè choc, "M5s al 45%, Pd 7% e FI al 3%", ma è solo una grande bufala d'estate. Crisi Pd: da dove ripartire?(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 12:33:00 GMT)

Btp : Perché il governo punta a un incentivo per i risparmiatori : La Lega sta pensando ai conti individuali di risparmio, scatole fiscali per spingere gli italiani a sostenere il debito pubblico

Il Governo contro Autostrade : Perché l’iter di decadenza non esclude altre azioni : La lettera inviata ad Aspi l’altro ieri dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli per iniziare l’iter è anche un avvertimento: lo Stato si riserva qualsiasi altra azione per rivalersi sulla società. Per qualsiasi tipo di danno emerga di qui in avanti a cose e persone. Questo allargamento delle azioni possibili sembrerebbe essere “compensato” dal fatto che il Governo limiti la decadenza alla sola tratta ...

Il governo contro Autostrade : Perché l’iter di decadenza non esclude altre azioni : La lettera inviata ad Aspi l’altro ieri dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli per iniziare l’iter è anche un avvertimento: lo Stato si riserva qualsiasi altra azione per rivalersi sulla società. Per qualsiasi tipo di danno emerga di qui in avanti a cose e persone. Questo allargamento delle azioni possibili sembrerebbe essere “compensato” dal fatto che il governo limiti la decadenza alla sola tratta ...

Genova - Bruno Vespa : 'Perché adesso il governo Lega-M5s è a un bivio' : Lega e Movimento 5 stelle, dopo la tragedia di Genova, potrebbero chiarirsi sulla sorte delle Grandi opere . Bruno Vespa nel suo editoriale sul Giorno, sostiene che 'l'approccio immediato tra i leader ...

Revocare la concessione ad Autostrade? Perché per il governo sarà molto difficile : Lo Stato può davvero Revocare la concessione ad Autostrade per l’Italia, come annunciato stamattina dai vicepremier Di Maio e Salvini e dal ministro delle Infrastrutture Toninelli?...

Paolo Becchi - la profezia sulla fine del governo Lega-M5s : 'Vi spiego Perché durerà a lungo' : Come in una sorta di sport estivo, l'esercizio più diffuso è quello di pronosticare la fine prematura del governo Lega-M5s. Pronostici che si scontrano con la realtà dei fatti, come racconta il prof. Paolo Becchi in un'...

Il governo colpisce le periferie Perché la paura ha bisogno della disuguaglianza : Il governo gialloverde congela i fondi previsti dal Bando periferie, una cifra di oltre due miliardi di euro destinata alla riqualificazione delle aree più in difficoltà delle città del nostro Paese. Lega e 5Stelle si difendono asserendo che in realtà quei fondi saranno redistribuiti tra tutti i comuni, e non solo tra i circa cento che partecipavano al progetto, ma poco cambia: sostenere gli enti locali ...

Perché il governo ha rinviato la liberalizzazione del mercato di luce e gas : Al di là della motivazione politica , l'abolizione della maggior tutela l'aveva decisa il governo Renzi nel 2015, già in campagna elettorale molti esponenti del M5S avevano espresso perplessità per ...

Tajani : governo non durerà molto - Perché è contro natura : Milano, 6 ago., askanews, - 'Questo governo non durerà a lungo, perché è contro natura. Mangerà un panettone scaduto e un uovo di Pasqua andato a male'. E' quanto ha affermato il vicepresidente di ...

"Perché sui vaccini sto contro il governo" : L'emendamento al milleproroghe presentato e approvato ieri dalla maggioranza al Senato, agisce sulla legge vaccini prorogando di un anno la necessità della presentazione del certificato vaccinale per la frequenza al nido e alla materna. Non cancella l'obbligo, ma proroga il controllo. Per usare una metafora è come se imponessi l'uso delle cinture di sicurezza in auto ma impedissi per un anno di fare la multa a chi non le ...

Perché il governo ha cambiato in corsa i vertici di Ferrovie dello Stato : Gianfranco Battisti, nuovo ad delle Ferrovie dello Stato (Foto Piero Cruciatti / LaPresse) Cambio ai vertici delle Ferrovie dello Stato. Gianluigi Castelli e Gianfranco Battisti subentrano, rispettivamente, come presidente e amministratore delegato del colosso ferroviario nazionale. Sostituiscono Gioia Ghezzi e Renato Mazzoncini, che dal dicembre del 2015, per quasi tre anni, hanno retto il timone delle Ferrovie. Castelli e Battisti, uomini ...

Salvini : avanti con la Tav. Palazzo Chigi : soluzione in linea col contratto governo Ecco Perché i 5 Stelle non possono dire sì : Il ministro dell’Interno frena sul blocco dell’Alta Velocità chiesto dal M5S: «Si deve fare un’analisi costi-benefici». E sulla legittima difesa: «Mattarella non si riferisce a me»

Ferrovie dello Stato - Mazzoncini : “Lascio Perché il governo applica spoil system. In questi 3 anni i bilanci migliori di sempre” : Dopo la decisione del ministero dei Trasporti di azzerare il cda delle Ferrovie dello Stato, l’amministratore delegato uscente Renato Mazzoncini scrive ai dipendenti del gruppo rivendicando i risultati degli ultimi tre anni. “A seguito della decisione del nuovo governo di applicare lo spoil system, lascio l’incarico di Ad di Ferrovie dello Stato Italiane”, scrive il manager che era Stato scelto dall’ex premier Matteo Renzi e ...