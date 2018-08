Per Praet | Bce | necessario monitorare rischi da allentamento

Sampdoria - sirene inglesi Per Praet : Secondo La Gazzetta dello Sport , quello del Fulham per Dennis Praet ad oggi è solo un sondaggio, visto che gli inglesi non hanno presentato nessuna offerta ufficiale, il belga ha una clausola da 26 milioni,.

Torna l''idea-Giampaolo' Per sostituire Torreira : Praet in regia : Genova - La Gumina per l'attacco, Jankto per il centrocampo, Colley e Ferrari , Alex, del Bologna, già arrivati per la difesa. Ma la vera novità potrebbe riguardare Dennis Praet . Non tanto per la ...