Per Laura Boldrini la sinistra italiana ha bisogno di un big bang : “Bisogna fare un anno zero, un ‘big bang’ della politica di sinistra. E una volta compiuto questo, ricominciare a costruire qualcosa di contemporaneo e capace di attrarre giovani”. L’implosione forse è già avvenuta, ora è il momento di una esplosione dei valori e delle “passioni” della sinistra: quella che propone l'ex presidente della Camera, Laura Boldrini. ...

Europa - l’appello di Laura Boldrini Per una sinistra unita : “Rifacciamo tutti insieme un nuovo partito progressista” : Unire le forze del centrosinistra sotto un unico simbolo: è la proposta che arriva dall’ex presidente della Camera e deputata di Liberi e Uguali, Laura Boldrini, a Milano per la manifestazione organizzata da Europa senza Muri e i sentinelli di Milano “Le prossime elezioni europee saranno una sfida campale – aggiunge l’esponente di LeU rivolgendosi ai partiti del centrosinistra – rifacciamo tutti insieme un nuovo ...

Laura Boldrini - il corteo contro Orban e Salvini le fa Perdere la testa : come si fa fuori da sola : ... cominciando a fantasticare su possibili trionfi futuri: 'Le forze del centrosinistra debbono cogliere l'eccezionalità del momento e affrontarlo con un'iniziativa politica inedita, già dalle prossime ...

Laura Chiatti/ Lite social Per i figli Pablo ed Enea : “Non datemi consigli - dementi!” : Laura Chiatti alle prese con gli hater su Instagram: "Non commento la vostra demenza". Doppia polemica attorno ai figli Enea e Pablo, entrambi frutto dell'amore con Marco Bocci.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 21:25:00 GMT)

Nuovi biglietti Per il concerto di Laura Pausini a Verona il 19 settembre : tutte le info : Gli ultimi biglietti per il concerto di Laura Pausini a Verona sono nuovamente disponibili. Il live in questione è quello del 19 settembre, per il quale è stato richiesto un elevato numero di tagliandi d'ingresso e che ha quindi richiesto una nuova messa a disposizione. I tagliandi d'ingresso per il 19 settembre all'Arena di Verona sono in prevendita dalle 17 del 24 agosto e saranno disponibili fino all'esaurimento del numero. Rimangono ...

Sci alpino - Federica Brignone prosegue la riabilitazione. Arriva l’idoneità Per Laura Pirovano : Federica Brignone prosegue nel suo percorso riabilitativo dopo essere caduta in allenamento lo scorso 10 agosto. La valdostana si era procurata un piccolo stiramento al legamento collaterale laterale del ginocchio sinistro accompagnato da una forte contusione ossea. La TAC effettuata presso l’Ospedale di Como ha evidenziato che la situazione sta lentamente migliorando. La 28enne non parteciperà comunque alla trasferta sudamericana prevista ...

Paura Per Laura Pausini durante il concerto - una fan la colpisce al volto e la ferisce : Laura Pausini colpita e ferita da una fan mentre si esibiva Laura Pausini, la celebre cantante italiana, è tornata a far parlare di sé non per le sue straordinarie performance canore, bensì per un incidente – che ha creato molta Paura tra i presenti e tra i fan della cantante – di cui è stata vittima recentemente durante un concerto, a causa di un oggetto di un fan che l’ha colpita al volto, creandole una lesione del labbro. La cantante di ...

Laura Pausini colpita al volto durante un concerto / "Sto bene - ecco Perché quella ragazza mi ha colpita" : Attimi di preoccupazione per Laura Pausini. La cantante e stata colpita a volto durante un concerto da una fan. ecco cos'è realmente accaduto sul palco(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 15:33:00 GMT)

“Sta sanguinando”. Paura Per Laura Pausini - colpita durante il concerto : Se c’è una cantante che negli anni è stata capace di entrare di diritto nel cuore degli italiani, continuando a richiamare vere e proprie adunate di folla a ogni appuntamento sul palco, quella è sicuramente Laura Pausini. Una star che il pubblico ha sempre amato e visto crescere passo dopo passo, dal timido esordio a Sanremo alla fama internazionale. Una diva che, sui social e nella vita reale, può vantare a suo seguito un numero ...

Laura Pausini - paura durante il concerto : ferita mentre è sul palco - Perché l'hanno colpita : paura durante un recente concerto di Laura Pausini , dove la cantante è stata colpita in faccia da una fan salita sul palco. In ogni suo evento, la Pausini invita qualcuno a cantare accanto a lei, ...

Il primo corso di laura al mondo Per diventare 'influencer' dei social network : ... un vero e proprio mestiere, anche molto ben retribuito in certi casi? A spiegarlo da ottobre ci penserà l'Università Autonoma di Madrid, UAM,, che ha istituito il primo corso al mondo per diventare ...

Il primo corso di laura al mondo Per diventare "influencer" dei social network : Instagram ormai è diventato terreno fertile per chi, tante ragazze soprattutto, sogna di diventare la nuova Chiara Ferragni. L’influencer ormai è il lavoro del futuro, considerato perfetto per chiunque si interessi di moda o più in generale di costume. Ma in cosa consiste esattamente questo lavoro? E come può la passione per sfilate, nuove uscite, prodotti di bellezza vari, diventare attraverso video-selfie ...

Vasco Rossi e Laura Schmidt/ Un amore che dura da 32 anni : "Ecco quando ho capito che lei era la donna Per me" : Vasco Rossi e Laura Schmidt, 32 anni per la coppia e non senza difficoltà. Lui confessa: "Ecco quando ho capito che lei era la donna della mia vita"(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 19:30:00 GMT)

Vasco Rossi : "La mia scelta più sPericolata? Mettere su famiglia. Laura è la donna Perfetta Per me" : "Sa quando ho capito che Laura era perfetta per me? Quando mi sono reso conto di poter cambiare canale quando mi pareva mentre guardavo la Tv con lei seduta al mio fianco". In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, Vasco Rossi ha parlato così del suo rapporto con la moglie Laura Schmidt, che da più di trent'anni costituisce un punto fermo nella sua vita. Come ha spiegato il rocker, nel 1986, quando avvenne il loro primo incontro, ...