Per la pillola dell' amore 19 morti in Gran Bretagna nel 2017

Svolta Per le cure contro l’obesità : ecco la pillola dimagrante che sopprime l’appetito e fa Perdere peso : Un ampio studio ha dimostrato che una pillola dimagrante non causa problemi cardiaci gravi in chi la assume per un periodo prolungato: il principio attivo è la lorcaserina, in commercio negli Usa dal 2013. Potrebbe rappresentare una Svolta per le cure contro l’obesità: assunta due volte al giorno sopprime l’appetito agendo sul cervello per creare una sensazione di sazietà. Lo studio sugli effetti cardiovascolari a lungo a termine è ...

Salute : testata un’innovativa “tripla pillola” che potrebbe cambiare il modo di curare l’iPertensione nel mondo : Una nuova dose di tre pillole in una potrebbe trasformare il modo di curare l’ipertensione nel mondo. Il George Institute for Global Health ha condotto una sperimentazione che ha svelato che la maggior parte dei pazienti (70%) raggiungeva gli obiettivi della pressione sanguigna con la “tripla pillola ”, rispetto a poco più della metà di coloro che ricevevano la cura normale. Considerando che l’ipertensione è la causa principale di malattie nel ...

"Contraccettivi gratis Per giovani under24"/ Lombardia - pillola e preservativi 'liberi' nei consultori : Svolta Regione Lombardia: 'contraccettivi gratis per tutti i giovani under24'. Pd ottiene via libera 'pillola e preservativi liberi nei consultori'.

Obesità - così si può bruciare il grasso in eccesso. E il pePeroncino regala una nuova pillola Per Perdere peso : Dieta equilibrata. Esercizio fisico. Non sempre queste sane abitudini sono in grado di contrastare un fenomeno in crescita, l’Obesità. Oggi, però, la scienza ci viene in aiuto grazie a due nuovi meccanismi bruciagrassi e a un nuovo medicinale sperimentale a base di capsaicina, il composto che dà al peperoncino la piccantezza. Questi principi potrebbero rappresentare una delle nuove frontiere farmacologiche contro questa patologia ma anche ...

Obesità : ecco la nuova pillola sPerimentale che aiuta a Perdere peso grazie al pePeroncino : Una ricerca guidata da Baskaran Thyagarajan, della Scuola di farmacia dell’università del Wyoming, ha rilevato che un farmaco sperimentale a base di capsaicina (il composto che conferisce al peperoncino il suo caratteristico sapore piccante) è riuscito a determinare un calo di peso significativo e persistente e un miglioramento della salute metabolica in topi alimentati con una dieta grassa. Il composto si chiama Metabocin*, è in formato ...

Reddito e dignità/Le etichette Per indorare la pillola : Sul piano dei contenuti, questo governo non somiglia granché a nessun governo del passato. I governi del passato, infatti, o guardavano a sinistra, o guardavano a destra, o si barcamenavano fra destra ...

Influenza : una sola pillola Per combatterla - arriva il farmaco sPerimentale : La Food and Drug Administration statunitense ha in programma l’esame di un farmaco sperimentale di Genentech contro l’Influenza che prevede una sola dose oltre i 12 anni di età. Si chiama Baloxavir marboxil ed è un medicinale orale caratterizzato da un nuovo meccanismo di azione sviluppato per colpire il virus dell’Influenza, compresi i ceppi resistenti all’antivirale oseltamivir e i ceppi aviari (H7N9, H5N1). E’ ...

Diabete : l'Università di Harvard mette a punto una pillola di insulina orale sPerimentale : I ricercatori della scuola di Ingegneria e Scienze applicate "John A. Poulson" presso l'Università di Harvard hanno messo a punto in laboratorio una pillola di insulina che entro pochi anni potrebbe andare a sostituire le iniezioni per tutti i pazienti che soffrono di Diabete di tipo 1. Chi soffre di questa patologia è costretto quortidianamente a ricorrere alle iniezioni di insulina per tenere sotto controllo il valore della glicemia nel ...