Pensioni | Putin allenta la riforma dopo le accese proteste Ultime notizie | le donne

Pensioni - Putin allenta la riforma ma ammette : «Inevitabile alzare l'età» : Nessun Paese, tra quelli che fanno parte dell'Ocse, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico,, ha un'età pensionabile più bassa di quella in vigore in Russia: 60 anni per gli ...

Il presidente russo Vladimir Putin ha parlato della contestata riforma sulle pensioni, promettendo che sarà cambiata. A maggio il governo russo aveva presentato una proposta per innalzare l'età pensionabile e portarla da 60 da 65 anni per gli uomini e da

Russia - Putin riforma le Pensioni : “A casa solo a 65 anni”. E i russi tornano in piazza : In diciotto anni, da quando è al potere, Vladimir Putin si è sempre detto contrario ad una riforma delle pensioni. Oggi non più: con un ordine firmato dal primo ministro Dmitry Medvedev a metà dello scorso giugno, alla Duma di Stato è arrivato un disegno di legge per aumentare l’età in cui i russi possono smettere di lavorare. Una riforma che il delfino di Putin definisce ‘graduale’ e che entrerà in vigore nel 2019: il progetto di legge prevede ...