Blastingnews

: Pensioni e LdiB2019: i dubbi sulla possibile fine dell'APE sociale - ste_calic : Pensioni e LdiB2019: i dubbi sulla possibile fine dell'APE sociale - ste_calic : Pensioni in LdiB2019: nuova ipotesi quota 100 modulare, mentre persiste il rischio spread -

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Le ultime novita' sullead oggi 29 agosto 2018 vedono arrivare nuove richieste di chiarimento dalla maggioranza al Governo in merito alle reali intenzioni sul superamentoa legge Fornero VIDEO. In particolare, si chiede di definire i criteria quota 100 nel caso in cui venisse inserita nella LdB2019 e di spiegare se si ritiene di prorogare l'APEin scadenza alla'anno. Nel frattempo dai gruppi Facebook emerge la preoccupazione per le promesse elettorali, messe in relazione rispetto alla tenuta dei conti pubblici ed alla situazione economica che vive attualmente il Paese. In, dalla Corte di Cassazione arriva un importante aggiornamento in merito alle richieste di pensione supplementare.anticipate e APE: cosa succedera' in legge di bilancio? Dall'opposizione si chiede al Governo un chiarimento in merito all'APE, ...