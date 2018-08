Pensioni d’oro | tensioni M5s-Lega | Se non vogliono attuare il contratto…

blogo

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Botta e risposta a distanza trae Movimento 5 Stelle sulle: dall’Egitto, dove si trova in vista, il vicepremier Luigi Di Maio ha risposto ad Alberto Brambilla, economista e consigliere di Matteo Salvini. L’esponente del Carroccio ha espresso perplessità sul ricalcolo dellesuperiori ai 4mila euro proposto lo scorso 6 agosto congiuntamente dae M5S. Secondo il consigliere leghista la misura non sarebbe il massimo, quindi meglio chiedere un contributo straordinario di solidarietà di tre anni che servirebbe per sostenere “la non autosufficienza e l’occupazione di giovani, over 50 e donne”. Punzecchiato dai giornalisti presenti a Il Cairo, il ministro del Lavoro ha così commentato l’uscita di Brambilla: “Non voglio entrare in uno scontro, abbiamo scritto che vogliamo tagliare le: se qualcuno vuol dire che il contratto non si deve...