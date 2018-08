Pensioni d' oro | dossier Lega | Tagli colpiscono nord e donne Brambilla smonta

"Iniqui e arbitrari". La Lega dice no al disegno di legge sui tagli alle Pensioni d'oro : Arriva da un studio di Itinerari previdenziali, diretto da Alberto Brambilla, consigliere di Matteo Salvini, il no della Lega al taglio delle pensioni d'oro previsto nel disegno di legge depositato alla Camera il 6 agosto dal Carroccio e dai 5 Stelle. Secondo lo studio, anticipato da Repubblica, "il ricalcolo contributivo delle pensioni d'oro sopra i 4mila euro netti al mese, 80mila euro lordi all'anno, è iniquo, retroattivo e arbitrario, ...

Pensioni D'ORO/ Giovani e lavoratori precoci - le altre vittime del progetto Lega-M5s : Si è parlato non poco in questo mese d'agosto dell'intervento paventato dalla maggioranza di Governo sulle PENSIONI D'ORO. Il commento di GIUSEPPE COSENTINO(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 06:07:00 GMT)PENSIONI & INPS/ L'idea di Boeri per controllare le scelte di Governo e Parlamento, di G. CazzolaILVA/ I 5 miliardi che spingono Di Maio a non annullare la gara, di G. Sabella

Nuova ipotesi di riforma Pensioni - uscita prioritaria in base al lavoro svolto : 3 Da tempo in materia previdenziale si parla di quota 100, di quota 41 e di opzione donna come misure volte a riformare il sistema e cancellare la Legge Fornero. Molte però sono le difficolta' nel finanziare la riforma delle pensioni in base a tutti questi provvedimenti che sono stati prima promessi durante la campagna elettorale che ha portato alla nascita del Governo giallo-verde e poi inseriti nel relativo contratto sottoscritto ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Cosmed critica su Quota 100 e il taglio degli assegni d’oro (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 27 agosto. Cosmed critica su Quota 100 e il taglio degli assegni d’oro. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 05:01:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Si abbassa la soglia degli assegni d’oro : caos tra M5s e Lega (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 26 agosto. Per Quota 100 dovrà esserci elasticità, dice Fabio Fortuna. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 16:27:00 GMT)

Pensioni - lo scippo clamoroso dei grillini sugli assegni : il trucco sulla cifra - chi vogliono rovinare : L'annuncio di tagliare le famigerate 'Pensioni d'oro' lanciato qualche settimana fa dal vicepremier Luigi Di Maio sembrava essersi scontrato contro la dura realtà dei numeri e delle leggi, che ...

Ripartono le Camere - da Pensioni d'oro - a stretta su auto blu e sicurezza : ecco la battaglia ai 'privilegi' : L'aggiornamento del Def quest'anno sara' cruciale visto che il Documento di economia e finanza lasciato in eredita' dal governo Gentiloni si e' limitato a una fotografia della situazione esistente ...

Riforma Pensioni 2018/ Assegni d’oro - il caos sulle rendite (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, oggi 26 agosto. Per Quota 100 dovrà esserci elasticità, dice Fabio Fortuna. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 12:40:00 GMT)

Pensioni : le perplessità della Lega sul taglio agli assegni d’oro : La Lega di Matteo Salvini nei giorni scorsi, a proposito del ddl sottoscritto insieme al Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio sul taglio delle Pensioni considerate d’oro, ha espresso delle perplessita'. Il testo, gia' depositato alla Camera dei Deputati dai due gruppi parlamentari [VIDEO], prevede il ricalcolo della porzione retributiva degli assegni previdenziali superiori ai 4000 euro mensili netti, una misura che assicurerebbe cinquecento ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Tripiedi (M5s) : gli assegni d'oro non sono salvi (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Tripiedi (M5s): gli assegni d'oro non sono salvi. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 23 agosto(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 14:59:00 GMT)

Pensioni oro - Di Maio : no passo indietro : 18.04 "La nostra proposta di legge sulle Pensioni d'oro ha tanti nemici potenti,che faranno di tutto per mantenere il loro privilegio ai danni dei comuni cittadini". Così il vicepremier Di Maio. "La nostra è una legge di puro buon senso: dai 4 mila euro in su ognuno prende la pensione in base ai contributi che ha versato. Nessun privilegio per nessuno. Non faremo un passo indietro finché Pensioni d'oro e vitalizi dei deputati non saranno che ...

Riforma Pensioni 2018/ Di Maio rilancia il taglio degli assegni d'oro (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Di Maio rilancia il taglio degli assegni d'oro. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 16:14:00 GMT)

Di Maio - avanti su Pensioni d'oro : ANSA, - ROMA, 22 AGO -"La nostra proposta di legge sulle pensioni d'oro come al solito ha tanti nemici potenti che faranno di tutto per mantenere il loro privilegio ai danni dei comuni cittadini. La ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Damiano rilancia : agli anziani la pensione - ai giovani il lavoro (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Damiano rilancia: agli anziani la pensione, ai giovani il lavoro. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 13:47:00 GMT)