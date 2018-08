Pensioni d’oro | Di Maio avverte | “Si va avanti fino alla fine Se c’è qualcuno che non

ilfattoquotidiano

: 'Iniqui e arbitrari'. La Lega dice no al disegno di legge sui tagli alle pensioni d'oro

(Di mercoledì 29 agosto 2018) “Non voglio entrare in uno scontro” con chi chiede di rallentare sui tagli alle: ma nel contratto di governo “abbiamo scritto che vogliamo tagliare le: sevuol dire che il contratto non si deve attuare lo dica chiaramente, altrimenti si va”. Lo ha affermato il vicepremier Luigi Diin conferenza stampa nel corso della sua visita in Egitto. “Sia chiaro – ha aggiunto – che agiamo su persone che prendono dai 4 mila euro netti in su, se non hanno versato i contributi” relativi agli assegni eppure, osserva Di, “si stanno trattando queste persone come disperati che adesso dobbiamo andare a salvare”. L'articolod’oro, Di: “Si va. Se c’èche non vuole attuare contratto lo dica” proviene da Il Fatto Quotidiano.