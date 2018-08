Pensioni d’oro | Di Maio alla Lega | “No al ricalcolo? Se qualcuno non vuole attuare il

RIFORMA Pensioni 2018/ Cosmed critica su Quota 100 e il taglio degli assegni d’oro (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 27 agosto. Cosmed critica su Quota 100 e il taglio degli assegni d’oro. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 05:01:00 GMT)

Pensioni - presentato ddl gialloverde su tagli agli assegni d’oro : Mentre si attendono le misure della riforma delle Pensioni che dovranno essere inserite dal Governo Conte nella legge di Bilancio 2019 che si comincerà a discutere dopo la pausa estiva, arriva in Parlamento il tanto annunciato disegno di legge per il taglio agli assegni d’oro. A presentare il testo non è stato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Luigi Di Maio, che lo ha annunciato da settimane, ma i capigruppo del Movimento 5 stelle ...

Pensioni d’oro - eliminati circa 200mila privilegi : parola di Luigi Di Maio : Il testo contenuto in questo articolo riguarda il messaggio che Luigi Di Maio ha pubblicato poche ore fa sul suo profilo Facebook a proposito dei tagli alle Pensioni d’oro. Secondo il vice Premier molte falsità vengono scritte dalla stampa italiana su questo argomento. Le precisazioni di Luigi Di Maio sulle Pensioni d’oro C’è qualche giornalista […] L'articolo Pensioni d’oro, eliminati circa 200mila privilegi: ...

Taglio Pensioni d’oro - i gialloverdi : “Non temiamo ricorsi alla Corte Costituzionale” : I firmatari lo sottoscrivono e il vicepremier, nel pieno della polemica lo ribadisce: sulla proposta di legge per il Taglio delle cosiddette pensioni d’oro – le “Disposizioni per favorire l’equità del sistema previdenziale attraverso il ricalcolo contributivo dei trattamenti pensionistici superiori a 4mila euro mensili” – i gialloverdi non temono i ricorsi alla Consulta che pure pioveranno copiosamente. Lo si ...

Fornero : “Sulle Pensioni d’oro ci saranno dei ricorsi e saranno fondati” : Fornero: “Sulle pensioni d’oro ci saranno dei ricorsi e saranno fondati” Fornero ha parlato così della bozza di legge in… L'articolo Fornero: “Sulle pensioni d’oro ci saranno dei ricorsi e saranno fondati” proviene da Essere-Informati.it.

Taglio delle Pensioni d’oro - l’ex ministro Elsa Fornero critica la proposta del governo : “Un pasticcio - esporrà a ricorsi fondati” : In un'intervista concessa al quotidiano La Repubblica, l'ex ministro del Lavoro Elsa Fornero ha criticato la proposta per la riduzione delle pensioni d'oro avanzata dal governo Lega-M5S e spiegato che "tecnicamente è una misura confusa, quando si tratterà di trasformarla in legge non mancheranno i problemi. Quello che più mi preoccupa però è come l'intervento viene presentato. Tutto è basato sul risentimento che si vuole sfruttare da un punto di ...

Chi subirà il taglio delle Pensioni d’oro voluto da Lega e M5s : Il Governo conferma il taglio delle pensioni cosiddette d'oro, ovvero degli assegni superiori a 4mila euro netti al mese. La sforbiciata sarà di una quota fra il 10% e il 20% e servirà a recuperare 500 milioni di euro da assegnare ai beneficiari di pensioni minime. Proviamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.Continua a leggere

In arrivo il taglio alle Pensioni d’oro : quanti e chi sono gli italiani coinvolti : Il taglio alle pensioni d'oro che il governo vorrebbe mettere in campo riguarderebbe 158mila pensionati italiani, coloro che percepiscono più di 4mila euro netti al mese di assegno previdenziale. Quali sono le categorie professionali più colpite e quali sono i criteri che verranno utilizzati, secondo le proposte di legge presentate.Continua a leggere

Pensioni d’oro - la proposta Lega-M5S : “Tagliarne almeno 158mila sopra i 4mila euro netti per alzare minime e sociali” : Tagliare gli assegni previdenziali superiori ai 4mila euro netti e non siano ‘coperti’ dai contributi versati nell’arco della vita lavorativa. E, con i proventi, alzare le Pensioni minime e sociali portandole dagli attuali 450 euro mensili a quota 780. E’ quello che prevedono i disegni di legge presentati da Lega e M5s alla Camera e al Senato con doppia firma dei capigruppo gialloverdi. “Saranno almeno 158 mila i ...