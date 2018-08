Pensioni | Di Maio | Chi non vuole attuare contratto lo dica

Pensioni d’oro - Di Maio alla Lega : “No al ricalcolo? Se qualcuno non vuole attuare il contratto - lo dica” : Un contributo straordinario di solidarietà al posto del ricalcolo delle cosiddette “Pensioni d’oro“. La proposta di Alberto Brambilla, economista e consigliere del segretario della Lega Matteo Salvini agita le acque nel governo. alla proposta avanzata da Itinerari previdenziali in uno studio pubblicato da La Repubblica ha risposto nel pomeriggio il vicepremier del M5s Luigi Di Maio: “Se qualcuno vuol dire che il contratto ...

Riforma Pensioni e LdB2019 : per Di Maio senza 20 mld all'Ue si può fare quota 80 o 90 : Le ultime novita' sulle pensioni ad oggi 25 agosto 2018 registrano la dura reazione del Ministro del Lavoro Luigi Di Maio in merito alla rigidita' dell'Europa ed alla mancanza di solidarieta' sul caso della nave Diciotti. Tanto che si arriva ad ipotizzare uno stop ai fondi UE, con la conseguenza che secondo il Vice Premier si potrebbe finanziare il superamento della Fornero con una quota 80 o 90 [VIDEO]. Nel frattempo il Presidente di ...

Pensioni oro - Di Maio : no passo indietro : 18.04 "La nostra proposta di legge sulle Pensioni d'oro ha tanti nemici potenti,che faranno di tutto per mantenere il loro privilegio ai danni dei comuni cittadini". Così il vicepremier Di Maio. "La nostra è una legge di puro buon senso: dai 4 mila euro in su ognuno prende la pensione in base ai contributi che ha versato. Nessun privilegio per nessuno. Non faremo un passo indietro finché Pensioni d'oro e vitalizi dei deputati non saranno che ...

Di Maio ora tira dritto : "I tagli sulle Pensioni? Nessun passo indietro" : Il Ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio non molla la presa sul taglio alle pensioni d'oro . Il governo, soprattutto l'ala grillina, è pronto dare il via ad una serie di sforbiciate sugli ...

Taglio Pensioni - Repubblica attacca Di Maio sul profilo Facebook : 'Donne danneggiate' : E' botta e risposta tra il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio e Repubblica sulla questione del Taglio delle pensioni d'oro. Il quotidiano si è sentito tirato in ballo nel post di Di Maio di ieri, 13 agosto 2018, in merito a false interpretazioni delle intenzioni del Governo Conte sulla riforma delle pensioni e sui tagli agli assegni a partire dai 4 mila euro mensili pubblicando, anche sul proprio sito, il progetto di legge a ...

