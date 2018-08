Pensioni | contributo di solidarietà o ricalcolo? Governo diviso

RIFORMA Pensioni 2018/ Continua il dibattito sul contributo di solidarietà Inpgi (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Continua il dibattito sul contributo di solidarietà Inpgi. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 27 agosto(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 14:02:00 GMT)

Pensioni - Salvini teme 'effetto boomerang' : si fa largo il contributo di solidarietà : Un fine agosto che si preannuncia particolarmente bollente sul fronte previdenza, soprattutto in relazione alla riforma Pensioni che intende mettere in atto il Governo: se da una parte, la Legge Fornero non riuscira' ad essere 'superata' nel 2019 per colpa delle esigue risorse finanziarie di cui l'esecutivo potra' disporre in sede di Legge di Bilancio, dall'altra sta facendo discutere la proposta di legge firmata Molinari Lega - D'Uva Movimento ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Lega e M5s pensano al contributo di solidarietà sopra i 2000 euro (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 23 agosto. Lega e M5s pensano al contributo di solidarietà sopra i 2000 euro. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 05:58:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Tar Lazio promuove contributo di solidarietà Inpgi (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Tar Lazio promuove contributo di solidarietà Inpgi. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 11:44:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Lega chiede contributo di solidarietà (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Lega chiede contributo di solidarietà. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 16 agosto(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 18:02:00 GMT)

Pensioni - la Lega presenta la sua riforma : contributo di solidarietà per gli assegni dai 2000 euro lordi in su : La Lega ha presentato alla Camera una nuova proposta di riforma delle Pensioni per il superamento della legge Fornero: contributo di solidarietà provvisorio per tre anni, progressivo e a scaglioni, per gli assegni dai 2000 euro lordi al mese. La proposta della Lega non è compatibile con quella presentata poche settimane fa da M5S e a settembre ci sarà un tavolo per decidere su quale delle due il governo dovrà focalizzarsi.Continua a leggere

Pensioni d'oro - Lega frena il M5S : nodo ricalcolo e rilancio contributo di solidarietà : I tagli alle Pensioni d'oro rischiano di creare il primo vero dissenso politico [VIDEO] tra il Movimento Cinque Stelle e la Lega: una questione delicata che potrebbe generare non pochi imbarazzi soprattutto nei principali esponenti del partito del Carroccio. Se da una parte il leader pentastellato, Luigi Di Maio, parla di 'Pensioni d'oro senza contributi versati' come di 'un ricordo', dall'altra il segretario della Lega, Matteo Salvini, sta ...

Pensioni d'oro - la Lega frena M5S : rivedremo il testo - obiettivo è contributo di solidarietà oltre 4000 euro : 'Alla base della proposta di legge firmata da me e dal capogruppo M5s c'è il principio per cui si fa un ricalcolo delle Pensioni oltre i 4000 euro netti, senza fare espropri proletari o penalizzare ...

Riforma Pensioni 2018/ Damiano rilancia il contributo di solidarietà (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Damiano rilancia il contributo di solidarietà. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 14 agosto(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 15:27:00 GMT)

Pensioni - l'ultima idea per i tagliarle : contributo di solidarietà progressivo : Dopo la Tav e i matrimoni gay, ora il braccio di ferro tra alleati di governo si gioca sulle Pensioni. Tema spinoso, su cui sia Lega che Movimento Cinque Stelle hanno fondato un"intera campagna elettorale. La riforma Fornero dovrebbe essere cancellata, prima o poi. Ma per adesso all"orizzonte è previsto un taglio di circa 200mila Pensioni considerate "privilegiate".Si tratta degli assegni che superano i 4mila euro. Sulla soglia per considerare ...

Pensioni - ora si rischia lo stallo. E rispunta l'ipotesi del contributo di solidarietà : La bozza del testo sui tagli agli assegni alti non convince la Lega e potrebbe subire modifiche anche sostanziali. Intanto...

Pensioni - la Lega corregge l’ipotesi M5S : meglio il contributo di solidarietà : Scontro sul taglio per gli assegni sopra i 4 mila euro. Telefonata Salvini-Di Maio sul metodo di calcolo: si torna ai contributi versati, stop agli anni di anticipo. Ma per il 40% delle persone l’importo dei versamenti è un rebus

Riforma Pensioni 2018/ Elsa Fornero a favore di un contributo di solidarietà (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Elsa Fornero a favore di un contributo di solidarietà. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 13 agosto(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 16:52:00 GMT)

Pensioni : ipotesi contributo di solidarietà anche agli assegni sopra € 2.000 : Sulla riforma delle Pensioni sono diversi i nodi che l’Esecutivo dovra' ancora sciogliere prima di iniziare a discutere la Legge di Bilancio dove probabilmente dovrebbe entrare un pacchetto previdenziale. Infatti dovrebbe essere la manovra finanziaria il contenitore dove inserire alcune delle nuove misure di cui tanto si parla in questi giorni. Resta da risolvere il nodo delle coperture finanziarie che è il problema maggiore da risolvere. ...