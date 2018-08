: Pedofilia, procuratore Pennsylvania su maxi scandalo: 'Il Vaticano sapeva e ha coperto gli abusi'. Il Papa 'amaregg… - repubblica : Pedofilia, procuratore Pennsylvania su maxi scandalo: 'Il Vaticano sapeva e ha coperto gli abusi'. Il Papa 'amaregg… - Agenzia_Ansa : #Pedofilia, Papa Francesco in Irlanda: 'Crimini ripugnanti, abbiamo fallito' - eziomauro : Pedofilia, il Papa in Irlanda: 'La Chiesa ha fallito e io mi vergogno' -

Ilnell'udienza generale ha ripercorso la sua recente visita in Irlanda. "Oltre alla grande gioia" ilha raccontato il dolore e l'amarezza provati "per le sofferenze causate in quel paese da varie forme di abusi, anche da parte di membri della Chiesa, e del fatto che le autorità ecclesiastiche in passato non abbiano saputo affrontare in maniera adeguata questi crimini".(Di mercoledì 29 agosto 2018)