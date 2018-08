Pedofilia - Papa chiede perdono : "Amarezza per le sofferenze arrecate dalla Chiesa" : Durante la sua visita Bergoglio ha "chiesto perdono al Signore per questi peccati, per lo scandalo e il senso di tradimento procurati". Intanto Viganò accusa da un rifugio segreto: "Altri cardinali sapevano e hanno taciuto"

Pedofilia - Papa Francesco : “dolore e perdono per sofferenze in Irlanda”/ “Famiglia : ideale non è il divorzio” : Udienza Generale, Pedofilia: Papa Francesco, “dolore e perdono per le sofferenze causate dalla Chiesa in Irlanda”. Sulla famiglia, "l'ideale non è il divorzio ma l'unità in Cristo"(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 11:25:00 GMT)

Pedofilia : Papa - Chiesa non agito bene : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 29 AGO - Il Papa nell'udienza generale a piazza San Pietro ha ripercorso la sua recente visita in Irlanda: "Oltre alla grande gioia, doveva anche farsi carico del dolore e ...

Pedofilia - il Papa : 'In Irlanda la Chiesa non ha agito adeguatamente' : Nell'udienza generale Papa Francesco è tornato sul tema della Pedofilia da parte del clero irlandese . Le autorità ecclesiastiche, ha sottolineato il Pontefice, "non hanno saputo affrontare in maniera ...

Pedofilia - Papa : "Amarezza per le sofferenze arrecate dalla Chiesa" : Durante la sua visita Bergoglio ha "chiesto perdono al Signore per questi peccati, per lo scandalo e il senso di tradimento procurati". Intanto Viganò accusa da un rifugio segreto: "Altri cardinali sapevano e hanno taciuto"

Pedofilia : Papa - la Chiesa non ha agito adeguatamente : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Pedofilia : Papa - rimediare a fallimenti della Chiesa in Irlanda : Nella visita in Irlanda, Papa Francesco ha dovuto "farsi carico del dolore e dell'amarezza per le sofferenze causate in quel Paese da varie forme di abusi, anche da parte di membri della Chiesa, e del fatto che le autorita' ecclesiastiche in passato non abbiano saputo affrontare in maniera adeguata questi crimini". Ma oggi le cose stanno cambiando e deve essere incoraggiato "lo sforzo per rimediare ai fallimenti ...

Pedofilia - Papa : 'La chiesa non ha saputo affrontare i crimini' : Roma, 29 ago., askanews, - 'Questa mia visita in Irlanda, oltre alla grande gioia, doveva anche farsi carico del dolore e dell'amarezza per le sofferenze causate in quel Paese da varie forme di abusi, ...

Pedofilia - Papa : crimine non affrontato : 10.13 Il Papa nell'udienza generale ha ripercorso la sua recente visita in Irlanda. "Oltre alla grande gioia" il Papa ha raccontato il dolore e l'amarezza provati "per le sofferenze causate in quel paese da varie forme di abusi, anche da parte di membri della Chiesa, e del fatto che le autorità ecclesiastiche in passato non abbiano saputo affrontare in maniera adeguata questi crimini".

Pedofilia - la lettera di Viganò rischia di diventare un manifesto per i nemici di Papa Francesco : Se monsignor Carlo Maria Viganò fosse stato nominato cardinale da Papa Francesco avrebbe scritto un durissimo atto di accusa contro Bergoglio chiedendone perfino le dimissioni? La domanda è più che legittima visto che quando, nel 2012, scoppiò lo scandalo Vatileaks 1 con la pubblicazione di alcuni documenti riservati di Benedetto XVI passati ai giornalisti dal suo maggiordomo, Paolo Gabriele, emerse proprio che Viganò era profondamente deluso ...

Pedofilia - il Papa replica all'ex nunzio : "Fate voi il vostro giudizio" : Il Papa replica dopo la lettera di un ex nunzio che lo accusa di essere stato a conoscenza degli abusi di un ex cardinale. Di ritorno dal nono Incontro Mondiale delle Famiglie a Dublino dice ai ...

Scandalo Pedofilia - il Papa è deluso. E Viganò teme per la sua vita : CITTÀ DEL VATICANO - La crisi ha radici lontane. È qualcosa che va ben oltre la provocatoria richiesta di dimissioni al Papa, formulata non tanto per ripicca personale come il...

Pedofilia - PROCURATORE PENNSYLVANIA “VATICANO SAPEVA - PAPA NON SO”/ Bergoglio : "Amareggiato" : PEDOFILIA in PENNSYLVANIA, PROCURATORE Shapiro: "il Vaticano SAPEVA, PAPA Francesco non lo so". Maxi dossier contro la Chiesa Usa: "copertura sistematica degli abusi"(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 22:20:00 GMT)

Pedofilia - Procuratore Pennsylvania “Vaticano sapeva - Papa non so”/ “Copertura abusi sistematica nella Chiesa” : Pedofilia in Pennsylvania, Procuratore Shapiro: "il Vaticano sapeva, Papa Francesco non lo so". Maxi dossier contro la Chiesa Usa: "copertura sistematica degli abusi"(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 18:56:00 GMT)