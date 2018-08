Pedofilia | la lettera di Viganò rischia di diventare un manifesto per i nemici di Papa

La lettera senza precedenti di Papa Francesco in cui esprime vergogna e pentimento per la Pedofilia : Sono consapevole dello sforzo e del lavoro che si compie in diverse parti del mondo per garantire e realizzare le mediazioni necessarie, che diano sicurezza e proteggano l'integrità dei bambini e ...

