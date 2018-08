Pd | Veltroni | “La destra estrema non è populismo ma un pericolo I dem hanno compiuto

ilfattoquotidiano

: RT @paoladelusa: Valter Veltroni; Non chiamiamoli populisti: contro questa destra estrema è l'ora di una nuova sinistra. 'Il momento è peri… - ValeriaTrombi : RT @paoladelusa: Valter Veltroni; Non chiamiamoli populisti: contro questa destra estrema è l'ora di una nuova sinistra. 'Il momento è peri… - Zampaglion : RT @kidstu: i giornalisti terroristi di @repubblica oggi rispolverano #veltroni e i suoi vitalizi. La trama è sempre la solita ciarlatanat… -

(Di mercoledì 29 agosto 2018) “Nei confronti dei cinquestelle la sinistra hagravi errori. Ha cambiato mille volte atteggiamento, ha demonizzato e cercato alleanze organiche o viceversa, senza capire che molti di quei voti sono di elettori di sinistra”. Lo sostiene Walterin un passaggio di un lungo articolo pubblicato sulle pagine di Repubblica. “Molti dei sei milioni di cittadini che avevano votato per il Pd nel 2008finito con lo scegliere i pentastellati o sono restati a casa. Molti di quegli elettori oggi sono certamente in sofferenza per il dominio della Lega sul governo e ad essi, e a chi non ha votato, senza spocchia da maestrino, la sinistra deve rivolgersi“, continua il fondatore del Pd nel suo intervento nel quale analizza le cause checondotto alla crescita dei partiti die al contemporaneo declino delle forze di sinistra in tutta ...