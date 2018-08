Patto Salvini-Orban | nuova sfida all' Ue sui conti | «Vai Matteo | chineranno la testa»

Salvini-Orban : ecco il Patto segreto. Cosa si sono detti. Vertice tra i due leader con proteste in piazza : Nel giorno in cui Milano è scesa in piazza e ha manifestato tutto il suo dissenso per questa iniziativa, Matteo Salvini e il premier ungherese Viktor Orban si sono incontrati per suggellare un vero e proprio “asse sovranista”. I principi sono quelli della destra antica e moderna: chiudere le frontiere, creare in Europa una alleanza per mettere all’angolo socialisti e democratici, cambiare l’Ue nel nome della ...

Di Maio : «Salvini resti al suo posto. Governo comPatto - ma rispetto pm» : Sulla vicenda della Diciotti «il Governo è stato ed è compatto» e «Salvini vada avanti perché non ha violato il codice etico del contratto e del M5S»....

Di Maio : governo comPatto - Salvini vada avanti ma rispettiamo il lavoro dei pm : Il giorno dopo la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati di Matteo Salvini per la vicenda della nave Diciotti, arriva il commento dell’altro vicepremier del governo...

Di Maio : su Salvini atto dovuto. Il Governo è comPatto : Roma, 26 ago., askanews, - 'Non facciamo piombare di nuovo questo paese negli scontri tra procure, pm e politica'. Lo ha detto il vicepremier, ministro del Lavoro e dello Sviluppo, Luigi Di Maio in una diretta su Facebook. 'Il ministro Salvini è indagato e credo che - ha spiegato Di Maio su Fb - sia &...

Diciotti - scesi tutti i migranti e Salvini indagato. Di Maio : “Governo è stato comPatto” : Diciotti, scesi tutti i migranti e Salvini indagato. Di Maio: “Governo è stato compatto” Termina l’odissea dei migranti della Diciotti. È… L'articolo Diciotti, scesi tutti i migranti e Salvini indagato. Di Maio: “Governo è stato compatto” proviene da Essere-Informati.it.

Diciotti - Di Maio : "Governo comPatto.Salvini vada avanti ma no attacchi a procure" : Quindi -ha aggiunto - pieno rispetto per la magistratura e non facciamo ripiombare questo Paese negli scontri tra procure, pm e politica. Noi ci assumiamo le nostre responsabilità come governo ...

Migranti sbarcati da Diciotti - Salvini indagato. Di Maio : 'Governo comPatto' : "In questi giorni non è mancata la compattezza del Governo. Devo ringraziare il ministro degli Esteri Moavero e il premier Conte perchè abbiamo fatto un gioco di squadra che sarà molto importante per ...

"Governo comPatto - non rischia" Diciotti - Salvini ad Affaritaliani.it : "Il governo non rischia nulla perché è compatto nel rispettare il contratto, che prevede lo stop alla mafia degli scafisti e un’immigrazione sotto controllo". Con queste parole il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, interpellato da Affaritaliani.it... Segui su Affaritaliani.it

"Governo comPatto - non rischia" Diciotti - Salvini ad Affaritaliani : "Il governo non rischia nulla perché è compatto nel rispettare il contratto, che prevede lo stop alla mafia degli scafisti e un’immigrazione sotto controllo". Con queste parole il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, interpellato da Affaritaliani.it... Segui su Affaritaliani.it

"Governo comPatto - non rischia" Diciotti - Salvini ad Affaritaliani.it : "Il governo non rischia nulla perché è compatto nel rispettare il contratto, che prevede lo stop alla mafia degli scafisti e un’immigrazione sotto controllo". Con queste parole il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, interpellato da Affaritaliani.it... Segui su Affaritaliani.it

Salvini : "La Diciotti può sbarcare in Italia a Patto che i migranti siano suddivisi tra i Paesi dell'Ue" : Dopo aver tuonato "intervenga l'Ue altrimenti porteremo i migranti in Libia", Salvini apre allo sbarco dei 177 migranti che sono da giorni a bordo della nave Diciotti, a largo di Lampedusa. Il ministro dell'Interno, però, impone una condizione: dopo l'approdo le persone dovranno essere suddivisi tra i Paesi dell'Unione europea. "La Diciotti può anche sbarcare in Italia a patto che i 177 migranti a bordo siano suddivisi tra i Paesi ...

MANOVRA & GOVERNO/ I conti che fanno saltare il Patto Salvini-Di Maio : Lega e M5s hanno però linee contrapposte che faranno saltare il banco.. Oggi ci sarà un nuovo vertice per la messa a punto della Legge di bilancio.

Rai : Salvini - Patto Pd-Fi su Vigilanza? Spettava a opposizioni : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – Il patto Pd-Fi sulla commissione di Vigilanza? “Spettava alle opposizioni. Per fare meglio opposizione. Si sono messi d’accordo. Va bene cosi'”. Lo ha detto Matteo Salvini alla Camera. L'articolo Rai: Salvini, patto Pd-Fi su Vigilanza? Spettava a opposizioni sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Legittima difesa - Morani (Pd) vs Bonafede : “Siete alle dirette dipendenze di Salvini. State con chi fa Patto con lobby armi” : “Siete alle dirette dipendenze di Salvini. Sono lontani i tempi in cui Di Maio condannava la diffusione delle armi. Pensate ai nostri figli e ai nostri nipoti e dimostrate di avere un minimo di dignità politica”. A parlare è Alessia Morani, alla Camera, alla fine del Question Time. L’intervento è diretto al ministro alla Giustizia, Alfonso Bonafede, e riguarda la priorità del governo M5s-Lega di voler modificare la legge sulla ...