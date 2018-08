Partono da 7 euro al mese le migliori offerte operator attack di TIM

Vela - Europei RS : X 2018 : Mattia Camboni e Marta Maggetti Partono forte! Tre azzurri in top ten : Sono scattati oggi a Sopot, in Polonia, gli Europei della classe RS:X, appuntamento conclusivo di una stagione che ha vissuto da poco il suo culmine con la rassegna iridata. Dopo le prime tre prove di qualificazione arrivano già ottime notizie per l’Italia, specie in campo maschile, dove sono ben tre gli azzurri tra i primi dieci. Mattia Camboni è in seconda posizione in classifica generale, dopo un quarto, un primo e un terzo posto di ...

Beach Volley : Europei Under 22 - Partono forte le coppie azzurre : JURMALA, LETTONIA, - Inizio ok per le coppie italiane impegnate nel Campionato Europeo Under 22 di Beach Volley , in corso di svolgimento a Jurmala, in Lettonia. Nel tabellone maschile la coppia ...

Tutte le strade per uscire dall'euro Partono da Savona : Paolo Savona, messo nel cassetto per ora il piano B di uscita dall'euro, propone un "piano A" per "guarire i mali dell'Europa"; in realtà per finanziare le non promesse scoperte del governo ...

Hockey su pista - Europei 2018 : Spagna dilagante contro l’Inghilterra - i padroni di casa Partono a razzo con 10 reti : Esordio scoppiettante per la Spagna agli Europei 2018 di Hockey su pista. I padroni di casa hanno annichilito l’Inghilterra davanti al pubblico del Pazo dos Deportes de Riazor di La Coruna, non lasciando scampo alla compagine britannica, letteralmente demolita con un perentorio 10-1, nonostante l’avvio confortante degli avversari. Bargallo e compagni hanno subito imposto la legge del più forte nella prima partita del gruppo B, che ha ...

Da oggi riPartono i Cinema days - 7 giorni di cinema a 3 euro : Servirà ad aiutare la stagione cinematografica estiva che si conferma in Italia essere sempre zoppicante? Da oggi ripartono i cinemadays, fino al 15 luglio proiezioni a 3 euro comprese le novità ...