Papa | Viganò parla da un luogo segreto | «Verità sugli abusi» E accusa 3 cardinali

Il giallo del vescovo anti-Papa Monsignor Viganò? È sparito : I l piano era stato studiato nei minimi dettagli: il dossier che accusa il Vaticano e il Papa di aver coperto per anni le molestie dell'ormai ex cardinale McCarrick, «dev'essere pubblicato il 26 ...

Chi è Viganò - l'arcivescovo che accusa il Papa : Originario di Varese, già nunzio apostolico negli Stati Uniti d'America e autore delle lettere che diedero origine al cosiddetto scandalo Vatileaks, Carlo Maria Viganò è l'arcivescovo che accusa Papa ...

Pedofilia - la lettera di Viganò rischia di diventare un manifesto per i nemici di Papa Francesco : Se monsignor Carlo Maria Viganò fosse stato nominato cardinale da Papa Francesco avrebbe scritto un durissimo atto di accusa contro Bergoglio chiedendone perfino le dimissioni? La domanda è più che legittima visto che quando, nel 2012, scoppiò lo scandalo Vatileaks 1 con la pubblicazione di alcuni documenti riservati di Benedetto XVI passati ai giornalisti dal suo maggiordomo, Paolo Gabriele, emerse proprio che Viganò era profondamente deluso ...

Scandalo pedofilia - il Papa è deluso. E Viganò teme per la sua vita : CITTÀ DEL VATICANO - La crisi ha radici lontane. È qualcosa che va ben oltre la provocatoria richiesta di dimissioni al Papa, formulata non tanto per ripicca personale come il...

Papa Francesco e le accuse di Viganò. "Amareggiato ma non pensa a dimissioni" : L'ex nunzio punta il dito contro il Pontefice: "Ha coperto gli abusi del cardinale". Intanto scoppia il caso Pennsylvania. Il procuratore: "Il Vaticano sapeva dei bambini violentati nelle diocesi"

Papa amareggiato dal caso Viganò : «Ma sono escluse le dimissioni» : Papa Francesco è «amareggiato» dal dossier stilato dall'ex nunzio a Washington, monsignor Carlo Maria Viganò, in cui il diplomatico vaticano lo accusa di aver protetto...

Papa «amareggiato» dal caso Viganò - ma «non pensa alle dimissioni» : Papa Francesco è «amareggiato» dal dossier stilato dall'ex nunzio a Washington, monsignor Carlo Maria Viganò, in cui il diplomatico vaticano lo accusa di aver protetto...

Amarezza Papa per Viganò - no a dimissioni : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 28 AGO - Papa Francesco è "amareggiato" dal dossier stilato dall'ex nunzio a Washington, monsignor Carlo Maria Viganò, in cui il diplomatico vaticano lo accusa di aver ...

Papa amareggiato per il caso Viganò : 21.00 Papa Francesco è "amareggiato" dal dossier stilato dall'ex nunzio a Washington, monsignor Viganò, in cui il diplomatico vaticano lo accusa di aver protetto l'ex arcivescovo di Washington cardinale McCarrick, accusato di abusi sessuali su seminaristi, ma "non pensa alle dimissioni". E' quanto riferiscono all'Ansa stretti collaboratori del Pontefice.

Papa Francesco e la risposta - nei fatti - al dossier di Viganò su lobby gay e molestie : Per questo ha scelto di rivolgersi ai fedeli di tutto il mondo. «Quando si vede qualcosa, parlare subito», ripeteva domenica. Il problema sono le resistenze dall'interno. «La rabbia non finisce ...

Abusi - il Papa «amareggiato» per il caso Viganò. «Ma non pensa alle dimissioni» : Stretti collaboratori del Pontefice hanno fatto sapere all’Ansa che Francesco non pensa a un passo indietro

Pedofilia - le accuse al Papa : dossier Viganò - tremano i cardinali : Per la Chiesa è arrivato il tempo delle domande dopo l?atto di denuncia dell?ex nunzio degli Stati Uniti che ha puntato l?indice sul pontefice, accusandolo con un memoriale...

PEDOFILIA - VIGANÒ vs Papa/ Tutto quello che l'ex nunzio non dice e "dimentica" : Mons. Carlo Maria VIGANÒ, diplomatico di vecchio corso, ex nunzio negli Stati Uniti, ha accusato il PAPA di avere coperto anch'egli i pedofili invitandolo a dimettersi. CRISTIANA CARICATO(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 06:08:00 GMT)PAPA IN IRLANDA/ Solo la misericordia può parlare a chi non è (più) cristiano, di S. BallabioPAPA IN IRLANDA/ Preti e abusi, il male di sentirsi padroni della grazia, di F. Pichetto