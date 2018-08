Palermo Addio Uccio | è morto il cane che vegliava le statue di Falcone e Borsellino

L'addio a Rita Borsellino - oggi a Palermo i funerali : ... a chi gli chiedeva un ricordo di Rita , Orlando ha aggiunto: 'la sua felicità in via D'Amelio ogni 19 luglio circondata dai ragazzi delle scuole palermitane e dai giovani di tutto il mondo". Da ...

Addiopizzo. Da Palermo a Latina - l'impegno rimane per strada : Ma la novità è che il nostro impegno comincia anche a Latina , dove le recenti notizie di cronaca consegnano uno spaccato altrettanto difficile, in quanto permeato da estorsioni e organizzazioni ...

Mafia : Addiopizzo 'sbarca' a Latina - Palermo cambiata ma muro omertà in piedi' (2) : (AdnKronos) - "Per molti versi Palermo è cambiata e in meglio - dicono ancora dall'associazione -, ma viviamo un contesto dove diritti essenziali, come quelli alla casa e al lavoro, sono ancora molto limitati e in cui le sacche di degrado sociale e di povertà educativa ed economica rimangono diffuse