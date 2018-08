OnePlus 5 e OnePlus 5T accolgono OxygenOS Open Beta 17 e 15

Ecco Paranoid Android con base Android 8.1 Oreo per OnePlus 3 - 3T - 5 e 5T : Paranoid Android ha reso disponibili le prime build della famosa ROM con base Android 8.1 Oreo per OnePlus 3, OnePlus 3T, OnePlus 5 e OnePlus 5T. L'articolo Ecco Paranoid Android con base Android 8.1 Oreo per OnePlus 3, 3T, 5 e 5T proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi POCOPHONE F1 presentato oggi a Parigi/ Caratteristiche tecniche da urlo : OnePlus 6 trema - i prezzi : Xiaomi nella giornata di oggi, lunedì 27 agosto, ha presentato a Parigi POCOPHONE F1; arriverà in vendita in Italia a partire dal prossimo 30 agosto, ecco i prezzi.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 18:28:00 GMT)

Male OnePlus - Huawei e Xiaomi nella classifica dei valori SAR - spicca Samsung : Ecco la classifica aggiornata ad agosto 2018 degli smartphone con i valori SAR più alti e più bassi, perlomeno tra quelli testati da Statista. Fate mai caso al SAR quando acquistate un nuovo smartphone Android? L'articolo Male OnePlus, Huawei e Xiaomi nella classifica dei valori SAR, spicca Samsung proviene da TuttoAndroid.

Tre grosse differenze tra OnePlus 6T e OnePlus 6 : le indiscrezioni del 27 agosto : Non manca molto alla presentazione del nuovo OnePlus 6T, il top di gamma Android che potrebbe fare la differenza sul mercato con una scheda tecnica davvero invidiabile. Non è un caso che, dopo le indiscrezioni condivise con voi nella giornata di ieri, in queste ore occorre mettere in evidenza alcune probabili differenze rispetto al cosiddetto OnePlus 6. Cosa dobbiamo aspettarci? Quali saranno le leve scelte dal produttore per indurre ...

Ecco le feature che OnePlus 6T potrebbe prendere in prestito da OPPO R17 Pro : Dal continente asiatico arrivano nuove indiscrezioni su alcune delle caratteristiche tecniche che OnePlus 6T potrebbe vantare. Scopriamole insieme L'articolo Ecco le feature che OnePlus 6T potrebbe prendere in prestito da OPPO R17 Pro proviene da TuttoAndroid.

Sempre più confermato il OnePlus 6T : svelati altri dettagli dalla certificazione EEC : Agguanta un altro po' di concretezza il OnePlus 6T: la commissione EEC (Eurasian Economic Commission) ha da poco certificato il modello OnePlus A6013, che dovrebbe coincidere proprio con il top di gamma in rampa di presentazione (salvo possibili stravolgimenti). Purtroppo per voi, ed anche per noi (che moriamo dalla curiosità di vedere finalmente strutturato questo particolare modello), la certificazione non aggiunge altro a quanto già sapessimo ...

Quali smartphone più pericolosi : Huawei - Samsung - OnePlus ed Apple ad agosto 2018 : Un errore fin troppo grande che si fa nel momento in cui si decide di acquisto di un nuovo terminale consiste nel non tenere conto della lista degli smartphone più pericolosi e di quelli meno nocivi per la nostra salute, per effetto delle radiazioni emesse (per cui l'unità di misura di riferimento è il SAR, ovvero il tasso di assorbimento specifico). In condizioni ideali, questi valori non dovrebbero superare il tetto del 0.6 watt/kg, cosa che ...

OnePlus 6T certificato in Russia : La conferma che il lancio ufficiale di OnePlus 6T si avvicina a grandi passi arriva dalla Russia: l'Eurasian Economic Commission ha certificato lo smartphone L'articolo OnePlus 6T certificato in Russia proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 3 e 3T ricevono la OxygenOS 5.0.5. Intanto l’azienda cambierebbe la fotocamera anche dopo la fine della garanzia : La OxygenOS 5.0.5 rilasciata in queste ore non fa altro che sistemare bug e instabilità su OnePlus 3 e 3T L'articolo OnePlus 3 e 3T ricevono la OxygenOS 5.0.5. Intanto l’azienda cambierebbe la fotocamera anche dopo la fine della garanzia proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6 : HydrogenOS Beta 2 con base Android 9 Pie porta le patch di settembre : I OnePlus 6 cinesi stanno ricevendo la seconda Beta di HydrogenOS con base Android 9 Pie che introduce le patch di sicurezza di settembre 2018. L'articolo OnePlus 6: HydrogenOS Beta 2 con base Android 9 Pie porta le patch di settembre proviene da TuttoAndroid.

Una LineageOS non ufficiale porta Project Treble su OnePlus 3 e 3T : Project Treble arriva su OnePlus 3 e OnePlus 3T grazie a una ROM LineageOS 15.1 non ufficiale, basata su Android 8.1 Oreo. Eccone un piccolo assaggio, ma non consideratela adatta a tutti i giorni. L'articolo Una LineageOS non ufficiale porta Project Treble su OnePlus 3 e 3T proviene da TuttoAndroid.

Debutto fisico di OnePlus in Italia : possibile risvolti ormai prossimi : L'azienda OnePlus ha tutte le intenzioni di investire sull'Italia, così come ha candidamente dichiarato il co-fondatore Carl Pei ai microfoni de 'La Stampa'. Lungimirante, ma anche molto ottimista, il massimo dirigente del brand cinese prevede, per il 2018, di riuscire a triplicare le vendite del 2017: una dichiarazione, questa, che lunga la dice sul processo di crescita che ha investito la società nell'ultimo periodo, e che spiega ...

Vicina la prima svolta per OnePlus 6 sull’aggiornamento Android Pie 9.0 : novità a settembre? : Potrebbe essere un mese di settembre davvero ricco di novità per i tanti utenti italiani che hanno deciso di puntare su un OnePlus 6 in questo 2018, soprattutto in riferimento a coloro che sono impazienti di toccare con mano l'aggiornamento Android Pie 9.0. Al momento non abbiamo ancora date esatte per il rilascio del pacchetto software nella sua versione definitiva e stabile, è giusto premetterlo, ma rispetto agli interventi minori di cui vi ...

Waze - “dissidi” in corso con alcuni OnePlus : non va il GPS e non si sa quando rientrerà l’allarme : Il GPS di alcune unità tra i OnePlus più recenti (da OnePlus 3 in poi) non vuole saperne di funzionare con Waze L'articolo Waze, “dissidi” in corso con alcuni OnePlus: non va il GPS e non si sa quando rientrerà l’allarme proviene da TuttoAndroid.