Oettinger minaccia penalità all' Italia

Vi ricordate il commissario Oettinger? Ora minaccia "gravi sanzioni all'Italia" in caso di mancato pagamento dei contributi Ue : Vi ricordate il commissario Gunther Oettinger? Lo scorso 29 maggio una sua uscita aveva fatto scalpore: "i mercati insegneranno agli italiani a votare", aveva detto durante un'intervista a Deutsche Welle, scatenando polemiche feroci da parte di tutto il mondo politico italiano e non solo. Ora il commissario Ue per il bilancio e le risorse umane torna ad attaccare l'Italia, stavolta in merito all'ipotesi di non pagare i 20 miliardi di contributo ...