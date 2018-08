OETTINGER | BILANCIO UE “SANZIONI ITALIA SE NON VERSA CONTRIBUTI” Ultime notizie | Di Maio

Bilancio Ue - OETTINGER “sanzioni Italia se non versa contributi”/ Ultime notizie - Di Maio “ipocrita - c'è veto” : Oettinger minaccia l' Italia "Pagate l'Ue o avrete sanzioni". Ultime notizie , il commissario risponde al vice-premier, Luigi Di Maio , in un'intervista a Die Welt(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 17:00:00 GMT)

Bilancio Ue - OETTINGER : "Penalità all'Italia se non paga i contributi" : "Abbiamo appoggiato il Paese nell'affrontare la crisi migratoria, ora però non mischi le due questioni", ha detto il commissario europeo

UE - OETTINGER all'Italia : "Non mischiate la questione migratoria con il bilancio Ue" : Fino a pochi mesi fa Günther Oettinger era sconosciuto ai più in Italia. Il suo faccione è diventato molto noto nell'ultima settimana di maggio, quando imprudentemente disse che sarebbero stati i mercati "ad insegnare agli italiani a votare". Lo spread sembrava impazzito in quei giorni e Oettinger concluse che la responsabilità fosse da attribuire alle "forze populiste" che stavano spaventando i mercati.Tutta la politica italiana - anche i ...