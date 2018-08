Nuova patch per Overwatch il 29 agosto | note e Sfida Nano Cola di D VA

Pillars of Eternity 2 : una Nuova patch introduce le God Challenges e molto altro : Pillars of Eternity 2: Deadfire è uscito relativamente da poco e Obsidian continua a supportarlo con nuovi contenuti ogni mese. E' stata rilasciata una nuova patch che aggiunge una serie di nuove sfide ed è stato annunciato che il mese prossimo sarà disponibile il primo Boss di fine gioco, che metterà a dura prova le abilità del vostro party.Come riporta Gamingbolt, la prima sfida introdotta con la patch è Abydon, che aggiungerà la durabilità al ...

Fortnite : all'interno dei file della patch 5.21 sarebbe stata scoperta la Nuova modalità a tempo limitato "Velocity" : Come saprete, nella giornata di ieri Epic Games ha pubblicato la nuova patch 5.21 per il popolare Fortnite, un update che ha portato con sé interessanti novità ma, purtroppo, anche qualche problema tecnico stando ai numerosi crash riscontrati.In seguito alla pubblicazione dell'aggiornamento, i dataminer si sono messi subito in azione scoprendo una possibile nuova modalità a tempo limitato.Si tratterebbe della LTM "Velocity" che, come riporta ...

Final Fantasy XV Windows Edition : una Nuova patch permette di condividere le foto e molto altro : Square Enix ha da poco rilasciato una nuova patch per Final Fantasy XV Windows Edition con la quale sono state aggiunte nuove funzioni al titolo.Come riporta Gamingbolt, una delle novità è rappresentata dagli avatar, con cui i giocatori potranno giocare la campagna principale, inoltre le foto scattate dalla fotocamera di Prompto potranno essere condivise con i propri amici. Queste foto potranno essere votate e i giocatori riceveranno ricompense ...

Dragon Ball FighterZ : Goku e Vegeta base disponibili con la Nuova patch : Poco tempo fa Bandai Namco annunciò l'arrivo in Dragon Ball FighterZ dei due personaggi di Goku e Vegeta in versione base. Ora, finalmente, i due famosi lottatori sono disponibili nel roster.Come segnalano i colleghi di VG247, con la pubblicazione della patch 1.11 sono stati introdotti i personaggi. I combattenti possono essere ottenuti in modo gratuito dai possessori del FighterZ Pass, che include anche Broly, Bardock, Vegito (SSGSS) e Zamasu ...

PUBG per Xbox One : la Nuova patch migliorerà il frame rate e risolverà i problemi con i caricamenti : La versione Xbox One di PlayerUnknown's Battlegrounds sta per ricevere una nuova patch correttiva la prossima settimana che andrà a risolvere i problemi riscontrati da Bluehole con il precedente update. Nell'aggiornamento settimanale sul forum di PUBG, lo sviluppatore ha fornito le informazioni su cosa esattamente verrà risolto con la patch della prossima settimana.Come segnala Gamingbolt, l'aggiornamento risolverà i problemi che molti ...

Nuova patch per la versione PC di PUBG : PUBG Corp ha rilasciato poco fa una Nuova patch per il loro shooter battle royale PUBG.Come riporta Gamingbolt, l'aggiornamento introduce parecchie migliorie ma la novità più interessante è senza dubbio quella che riguarda il sistema di penetrazione degli arti. Nel dettaglio, se il personaggio ha l'avambraccio di fronte ad una parte del corpo debole come la testa, un eventuale danno subirà delle variazioni. Con la patch, i giocatori da oggi in ...

Vampyr si aggiorna con una Nuova patch : Dontonod Entertainment pochi attimi fa ha reso disponibile una nuova patch per Vampyr su PS4, Xbox One e PC, la quale risolve alcuni problemi riscontrati dai giocatori, a seguire i dettagli. Vampyr: Tutti i dettagli sulla seconda patch A seguire i primi ma importanti fix apportati dalla patch: Ottimizzate le prestazioni su PC Modificata l’opzione Auto Lock Risolto il problema che impediva di entrare ...

Nuova patch per Asus ZenFone 4 dal 25 luglio : le novità registrate : Ci sono alcuni smartphone che pur non potendo contare su grosse campagne pubblicitarie stanno ottenendo un discreto successo in Italia, come nel caso dell'Asus ZenFone 4, che negli ultimi mesi ha potuto contare anche su un prezzo più basso rispetto a quanto avvenuto in precedenza sul web. Merito dell'arrivo sul mercato del predecessore, ma anche di una domanda che stava iniziando a rallentare, al punto che le richieste sono tornate ad essere ...

Metal Gear Solid 5 : una Nuova patch permette di giocare nei panni di Quiet : Dopo circa un anno Metal Gear Solid 5 ha ricevuto una nuova patch che permetterà di vestire i panni di Quiet, il letale tiratore scelto protagonista del gioco principale.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, Quiet sarà disponibile nelle missioni FOB, non sarà possibile personalizzarne il vestiario ma sarà in grado di recuperare saluta se rimane immobile, potrà scalare grandi altezze senza bisogno di una scala e ovviamente è nota la sua ...

Borderlands 2 : arriva oggi la Nuova patch non ufficiale della community : Shadowevil e il suo team di modder hanno lanciato la nuova "community patch" rigorosamente non ufficiale per il celebre Borderlands 2, riporta DSOgaming.L'aggiornamento porta con sé oltre 450 tra modifiche e correzioni in tutto il gioco, per cui se siete ancora tra i fedeli appassionati a questo titolo senza età si tratta in sostanza di un must have.La patch cerca di risolvere molti problemi e bug conosciuti nel gioco, oltre ad aggiustare ...

Una Nuova patch di Counter-Strike : Global Offensive impedisce ai giocatori in Belgio e in Olanda di aprire le loot box : Stando a quanto riportato da VG247.com, una nuova patch di Counter-Strike: Global Offensive rende impossibile l'apertura delle loot box ai giocatori in Belgio e in Olanda. Un provvedimento che Valve ha dovuto attuare in seguito alle richieste della Dutch Gaming Authority e della Belgian Gaming Commission, le autorità preposte alla regolamentazione del gioco d'azzardo in Olanda e Belgio.Ricorderete come non molto tempo fa l'Autorità olandese ...

Hollow Knight : il gioco si aggiorna su Nintendo Switch con una Nuova patch : Hollow Knight non è giunto su Nintendo Switch da molto che già si aggiorna con una nuova patch, riporta Destructoid.Come possiamo vedere il nuovo aggiornamento è la v1345 ed andrà a sistemare una serie di bug scovati fino a oggi.L'aggiornamento introduce inoltre anche il controller rebinding, funzione tanto attesa dagli appassionati assieme all'uscita del pacchetto Gods & Glory.Read more…

State of Decay 2 si aggiorna con la Nuova patch 2.1 : State of Decay 2 pochi giorni fa ha tagliato l'importante traguardo dei 3 milioni di giocatori, una cifra importante che testimonia l'apprezzamento da parte dell'utenza.Undead Labs, da parte sua, per non deludere i fan impegnati con il gioco, ha pubblicato un nuovo aggiornamento mirato a perfezionare l'esperienza offerta da State of Decay 2.Come segnala DSOGaming, ora è disponibile la patch 2.1 che, tra le tante novità elencate nel changelog, ...

Come cambia Overwatch con la Nuova patch : Elogi - Ricerca Formazioni e rework Symmetra : Overwatch ha grandi novità in arrivo per Symmetra, ma soprattutto sono in arrivo Elogi e Ricerca Formazioni con l'ultima patch. Il nuovo aggiornamento di Overwatch era molto atteso dai fan del gioco perché curiosi di vedere il rework di Symmetra e l'arrivo di nuove funzionalità. La nuova patch di Overwatch ha entusiasmato sia gli sviluppatori che i fan del gioco perché prevede dei cambiamenti interessanti. Tra le funzioni social introdotte ...