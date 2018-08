Nuoto | Federica Pellegrini combattuta sul suo futuro | divide il web | cinque titoli

Federica Pellegrini a sorpresa : 'Sto pensando di lasciare il Nuoto' : Foto: Instagram La nuotatrice si confessa in un'intervista per i 30 anni L'annuncio di Federica Pellegrini gela il mondo del nuoto e non solo. 'Sto pensando seriamente di lasciare il nuoto. Entro l'autunno deciderò che cosa fare definitivamente della mia vita' ha dichiarato la nuotatrice azzurra in un'intervista ...

Federica Pellegrini rivela : “Sto pensando seriamente di lasciare il Nuoto. Troppe delusioni fuori dalla vasca” : “Sto pensando seriamente di lasciare il nuoto: il mio cuore mi dice di smettere per le Troppe delusioni umane fuori dalla vasca; la mia testa, invece, vuole che continui. Entro l’autunno deciderò che cosa fare definitivamente della mia vita”. In un’intervista al settimanale Chi, la campionessa di nuoto Federica Pellegrini ammette di pensare al ritiro. “Ho festeggiato ben tre volte: con la squadra, con le mie amiche del ...

Nuoto - Simona Quadarella : “Vorrei essere più forte di Katie Ledecky! Paragoni con Federica Pellegrini? Devo vincere quanto lei…” : “Nel Nuoto vorrei essere più forte di Katie Ledecky, la vedo un po’ dura ma non si sa mai“. Parole di Simona Quadarella che si è raccontata in un’intervista a Sport Week, il settimanale di Gazzetta dello Sport, dopo essere rientrata dai trionfali Europei: la Reginetta di Glasgow ha vinto l’oro su 400-800-1500 stile libero e in ambito mondiale proverà a duellare con il fenomeno statunitense. Sono tante le speranze ...

Nuoto - Federica Pellegrini e il piano per Tokyo 2020 : solo divertimento e nessuna ambizione? : Il progetto sulla velocità non convince e il ritorno ai 200 sl è quello che vorrebbero tutti, anche se il resto del mondo non sta fermo e le atlete capaci di nuotare 1'54' sono numerose. E allora che ...